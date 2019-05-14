最新数据显示，每年中国癌症发病约430万。恶性肿瘤发病中第一位的是肺癌，其次为胃癌、肝癌、结直肠癌和食管癌。男性发病第一位为肺癌，其次为胃癌、肝癌、食管癌和结直肠癌；女性发病第一位的为乳腺癌，其次为肺癌、结直肠癌、胃癌和宫颈癌。而需要提醒大家的是：癌症最好的治疗是提前发现癌症，我们需要通过防癌体检预防癌症而不是等到确诊。

防癌体检和健康体检实际上是两个概念。防癌体检的目的是在“健康”人群中发现早期或没有症状的癌症病人，或在出现临床症状前，或者在癌症细胞发生浸润前，能借助于各种检查手段将其查出。

但是，由于大多数恶性肿瘤早期没有症状，在早期阶段又存在不同的生物学和影像学表现，加之各癌种筛检的设备与检测指标的敏感度、精密化不一样，因此假阴性和假阳性、误诊和漏诊等情况确实存在，导致早期肿瘤的诊断的复杂性程度越来越高。

同时，肿瘤早期诊断对从业人员的专业诊断能力、危险因素评估，及对各项检查指标综合分析能力的要求也越来越高。因此，防癌体检已然成为一种专业化体检，并越来越显示出独立性和重要性。

而通常的健康体检，往往注重常规检查项目的全面性,筛检手段相对简单，并不一定包含针对某一特定癌症的专项检查手段，即使所含项目包括一些癌症检查项目，但其检查的深度和专业的判断还是有待加强。

在防癌体检方面，这些肿瘤标志物大家需要认真了解。人们首先应明确，迄今为止尚无完全理想的肿瘤标志物。为什么这么说？因为，理想的肿瘤标志物应具有七大特点：100%特异度、100%灵敏度、拥有器官特异性、与肿瘤大小或分期呈正相关、可进行疗效及预后监测评价、价格低且有足够的转移“领先”时间。

而目前，没有一种符合上述所有要求的肿瘤标记物。因此，肿瘤标志物的合理分析与应用已成为优化标志物使用的重要手段。

中华医学会健康管理学分会曾经发布了《健康体检基本项目专家共识》，对肺癌、乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌、胃癌、前列腺癌六个癌症筛查中的血清标志物选择做了推荐，大家在体检之前可以认真了解一下。

关于肺癌

筛查人群：50岁以上人，有肺癌家族史、吸烟史、咳嗽、胸痛、痰中带血、长期低热等。

主要筛查手段：肺部低剂量CT和肿瘤标志物神经元特异性烯醇化酶（NSE）、细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）、癌胚抗原（CEA）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）及新兴标志物胃泌素前体释放肽（ProGRP）。

关于乳腺癌

筛查人群：35岁以上女性。有乳腺癌家族史，乳腺疾病史、婚育史、月经史、乳房胀痛（与月经周期无关）、乳头异常分泌物等。

主要筛查手段：乳腺超声、乳腺钼靶，肿瘤标记物CA-153、CA-125、CEA。

关于宫颈癌

筛查人群：21岁以上女性，有宫颈癌家族史、月经史、生育史、不洁性生活史、白带异常、阴道出血等。

主要筛查手段：宫颈超薄细胞学检查（TCT）、HPV测试，肿瘤标记物SCC、CEA。

关于直结肠癌

筛查人群：50岁以上，有直结肠癌家族史，慢性结肠炎及肠息肉病史，下腹痛、便血、黏液便、大便频次等。

主要筛查手段：肛诊、大便潜血、结肠镜、气钡双重造影，肿瘤标记物CEA、CA-199、CA-242。

关于胃癌

筛查人群：50岁以上，有胃癌家族史，胃溃疡、胃肠息肉病史等，腹痛、腹泻、消瘦、柏油便等。

主要筛查手段：胃镜检查、气钡双重造影、HP幽门螺旋菌检查、胃蛋白酶元及胃泌素测定等，肿瘤标记物CA72-4、CEA。

关于前列腺癌

筛查人群：反复尿频、尿急及血尿等，推荐45岁以上男性，尤其是有前列腺癌家族史、慢性炎症史。

主要筛查手段：前列腺触诊检查、前列腺超声，肿瘤标志物前列腺特异抗原（PSA）和游离前列腺特异抗原（fPSA）筛查。

因在前列腺良性疾病中存在14%的患者PSA水平升高，所以不推荐PSA为人群筛查手段。

文/徐志坚

(国家癌症中心、中国医科院肿瘤医院防癌体检中心副主任）