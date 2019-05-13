老花和远视不是一回事
中南大学湘雅医院眼科副主任医师 文 丹 □主管护师 李春燕
经常有患者问：老花眼和远视眼很像，都是近处物体看不清，看书、读报容易疲劳，二者到底是不是一回事？
成因不同。老花眼属于生理现象，是人步入中老年后必然出现的视觉问题。随着年龄增长，晶状体逐渐硬化，弹性下降，睫状肌收缩能力减弱，引起眼睛调节（变焦）能力减退。其发生发展与年龄、屈光不正、阅读习惯、照明、药物使用及全身健康状况有关。远视眼属于病理问题，是由于各种病因导致眼轴（眼睛的前后径）相对较短或屈光能力下降所致。其病因可为生理性，也可是病理性，如一些疾病影响眼轴长度和眼球屈光能力导致远视，比如眼眶肿块、扁平角膜、无晶体眼等。
表现不同。老花眼一般表现为近距离看不清小字，患者喜欢在强照明下阅读或工作，看近物不能持久、易疲劳，看远处不受影响。远视眼患者视力好坏与远视严重程度密切相关。由于人眼具有调节功能，远视度数不高时，不论看近处还是远处，都可通过自身调节看清物体。高度远视不仅看远处不清楚，看近处更不清楚。远视患者往往易出现视疲劳、内斜视，有时还可引起慢性结膜炎、睑缘炎等。中高度远视患者表现为阅读能力下降、弱视。因此，远视早期筛查很重要。
发生年龄不同。老花眼一般发生于40岁后，且双眼老花程度大部分相同。远视眼可发生于各年龄段，且会出现单眼、双眼或双眼不等程度的远视。
矫正方法相似。远视眼和老花眼都可通过佩戴眼镜、角膜接触镜及手术治疗进行矫正。目前，佩戴凸透镜是最常见的矫正方法。但老花眼所用的镜子只能用于看近物，超过一定距离则看不清，需要摘掉眼镜。远视患者看近处和远处都需要佩戴远视眼镜。▲
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