做自己的“首诊医生” 从头到脚自查大病

大多数疾病在发病之前，身体都会发出求救信号，由于人们缺乏医学知识，再加上一些小症状太过平常，往往就会被忽视，错过最佳治疗时间。其实，每个人都应该学会做自己的“首诊医生”，准确地捕捉疾病的蛛丝马迹，从而避免小病拖成大病。

头部

眼皮肿当心肾

脖子紧查心脏

五官的变化和感受最容易被察觉，出现以下症状就需警惕。

晨起眼皮肿胀。水肿原因很多，为组织间液过多所致。有些人起床后出现眼睑和面部肿胀，午后减轻，劳累后加重，休息后又会减轻，如伴有少尿、血尿、高血压等，提示患有肾炎，不容忽视。 “据统计，北京的尿毒症患者中约60%~70%的人在初次就诊时，就已经发展成终末期肾病。因此一旦发现身体出现水肿，应及时去医院化验尿，量血压，必要时做肾功能检查。”首都医科大学宣武医院肾内科主任贾强特别强调，建议高血压、糖尿病等慢病患者最好3个月或半年做一次尿常规检查，及早发现肾损伤信号。

牙疼、脖子紧。北京军区总医院心血管中心副主任和渝斌告诉记者，心肌缺血、缺氧会表现出心绞痛甚至心肌梗死，心绞痛发作时疼痛点很多时候不在胸口，而可能出现在牙床一侧或两侧，但难以确定具体是哪颗牙，牙龈和脸颊不会红肿。另外，脖子发紧，感觉像被人掐了一样，也可能是心肌缺血的症状，“这是最容易被误诊的两个症状。”和渝斌强调，如果劳累、运动后出现这些情况，应该及时去医院，在排除口腔疾病的前提下，检查心脏，尤其是患有高血压、糖尿病、高血脂的三高人群，中老年男性，绝经后女性以及肥胖、有冠心病家族史的人。

头晕。引起头晕的原因有很多。中日医院神经内科副主任刘尊敬特别强调，头晕伴有看东西不清楚、重影、说话不流畅、手脚麻木等症状，大多与脑血管疾病相关，需要及时就诊。另外，转动头时发晕，颈部和肩膀酸痛，可能是颈椎问题。高血压引起的头晕常常伴有面红发热、头重脚轻，最好咨询医生是否需要调整药物剂量。起床时低头或在床上翻身时有短暂的头晕，则建议去耳鼻喉科检查。

口臭。可能是胃或肝出现了问题，或是牙周病引起。

舌苔发黑。正常的舌头颜色应为淡红，舌苔均匀、薄白滋润。舌头颜色不正常，最常见的原因是食物和药物引起，持续时间通常不超过48小时。如果舌头颜色出现持久性变化，尤其发蓝、发黑，这种情况可能是由血液疾病、血管病变、心脏问题或呼吸系统功能不足引起的，应及时就诊。

脸部不对称。这可能是面瘫或中风的信号，同时伴有脸部麻木、说话困难、笑不起来时，应尽早就医。

皮肤

发痒当心三种病

皮肤是身体健康状况的放大镜，特别要留意以下变化：

皮肤发痒。除了单纯的皮肤问题，还可能与肝胆疾病有关，临床研究发现，在肝部不适、肝功能异常以及黄疸出现时都会出现皮肤瘙痒；糖尿病患者皮肤瘙痒的发生率也较高，而且比较顽固，外阴或肛门部症状最严重；甲状腺功能异常的人也可能出现皮肤发痒的情况。

出现紫红色斑块。如果不是外伤造成的紫色瘀青，则很有可能是紫癜，多半为血液系统病变所致。

不对称的黑痣。如果黑痣两边不对称，发痒、按压疼痛，颜色偏蓝，则应当心黑色素瘤。

腿部出现青筋。可能是静脉曲张，严重时下肢胀痛乏力。

皮肤下摸到疙瘩。一般可能是脂肪瘤、淋巴结。淋巴结多数是炎症所致，但如果淋巴结肿大出现在颈部前面正中间或是锁骨上方，或淋巴结持续肿大、变硬、不活动，应尽快就诊。

大小便

血尿黑便隐患最大

健康的尿液淡黄透亮，医生提醒，一旦尿液颜色持续异常，可能存在健康隐患：1.尿色太黄。可能预示肝胆疾病，如肝炎、胆结石、胆道阻塞、梗阻性黄疸等。2.血尿。血尿伴随鼻出血、牙龈出血，应警惕全身性出血性疾病，如血友病、血小板减少等；如伴随浮肿、高血压，可能是肾小球肾炎，而间断出现的无痛性血尿则应警惕泌尿系统肿瘤。3.黄白色。尿液像云雾一样很浑浊，有时可以看到絮状物，很可能是泌尿系统出现了严重感染。

同样，大便颜色也会透露大病信号。正常大便是棕色的，如大便呈白色，可能是黄疸或由于结石、肿瘤、蛔虫等引起的胆道阻塞，导致胆黄素无法随大便排出。黑色大便可能是由肿瘤或溃疡引起的上消化道出血导致，红色大便多是下消化道出血导致。

四肢

手抖可能甲亢

腰痛警惕肿瘤

四肢发出的大病信号也易混淆，需要及时辨别、诊断治疗。

手抖：刘尊敬指出，中老年人一侧手脚出现不能控制地抖动，再加上动作迟缓、肢体僵硬，要警惕帕金森病；小脑出现病变也会有震颤的症状，而且离物体越近，抖动越明显；如果手抖同时伴有消瘦、多汗、突眼、心跳加速等症状，可能由甲亢引起，应及时做血清甲状腺素及甲状腺B超检查。

手脚麻：糖尿病可引起末梢神经炎，出现手足麻木、疼痛以及烧灼感等。有高血脂、高血压、肥胖、吸烟等危险因素的人，出现手脚麻则应当心动脉粥样硬化、脑血管病等。

指尖比指节更粗大。可能患有较严重的肺部疾病。

手掌发红。肝脏出现问题时，因激素水平失调，手掌会发红。

腰痛：腰痛除了腰肌劳损、骨质增生等良性疾病，要特别注意肾脏肿瘤，通常表现为内脏器官的钝痛，不能明确定位；泌尿系统疾病，如输尿管结石等也可能引起腰痛；骨质疏松引起的腰部疼痛更为明显，严重者走路都困难，还会影响呼吸道、胃肠道的正常功能。

下肢肿胀、疼痛发冷。如果下肢疼痛发冷，伴间歇性跛行，排除“老寒腿”后，需要提防下肢动脉硬化闭塞症。如果脚踝内侧、双下肢、腰骶部出现肿胀，要警惕是否被肾病盯上，及时去医院检查。（记者 瞿晟）