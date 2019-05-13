痛风：多吃一只虾，可能就犯病

痛风，一种一度被称作“王者之病”，似乎尤其偏爱王侯将相与达官显贵，亚历山大大帝、歌德、达·芬奇、牛顿、元代开朝皇帝忽必烈都长期遭受痛风的折磨。

防：一定要注重，对尿酸的定期检查

痛风在最开始的时候，可能只是大脚趾关节红肿痛。

“典型痛风有三个发展阶段，首先是无症状性高尿酸血症，表现为尿酸高但是无痛风症状。第二个阶段就是急性间歇性痛风发作，关节受累，常表现为关节的红肿痛，尤其是大脚趾关节最为常见，疼痛剧烈、如刀割样、难以忍受,影响行走。”北京大学国际医院风湿免疫科主任李胜光告诉记者，痛风是由尿酸盐结晶在关节及其周围组织中大量沉积引起，高尿酸血症是痛风最重要的生化基础，一定要注重对尿酸的定期检查。

在义诊现场的免费血尿酸快速检测环节，一位70多岁的老奶奶提出疑问，“我前几天在医院查的血尿酸是400umol/L，今天下午在现场血尿酸是700多，将近多了一倍。”

“血液中尿酸的水平是波动的，最佳时间是清晨空腹检查，而空腹8h以上抽血(前一晚12点后禁食)，如果吃饱了肚子，尤其是大鱼大肉之后，血中的尿酸值难免偏高。”李胜光解释，血尿酸的正常值是男性<420umol/L、女性<360umol/L。于是，为了让大家都能记得“尿酸大于420umol/L就是高尿酸血症”这样一个诊断标准，医疗界倡议将每年4月20日定为“全民关注痛风日”。

但是，对于有尿酸高危因素的人来说，一次尿酸检查结果正常，也不能掉以轻心，建议在不同的日子里，找同一时间段测定3次以上，取其平均值才能得到可靠的结果。因为，痛风不仅偏爱男性老年人、绝经后的女性，而且20~30岁年轻人发病的比比皆是。

吃：多吃一只虾，可能就犯病

高尿酸血症是引起痛风的罪魁祸首，所以痛风的预防都得从源头的尿酸控制开始，其中高嘌呤饮食会直接导致尿酸增高。

李胜光曾碰到一名老年痛风患者，因为过生日贪嘴多吃了一颗虾仁而复发痛风，立马被送进了医院。

美国风湿病学会2012的指南中，研究人员将食物建议分为三类：避免食用、限制食用和鼓励食用，而其中就提到嘌呤含量高的海鲜，是痛风患者要避免食用的。

“约50%的痛风患者的急性发作都是有诱因，其中啤酒为最重要原因。”李胜光说。

酒中并不含嘌呤，也不产生尿酸，其代谢产物是乳酸。但恰恰是这个乳酸，会和尿酸在肾脏竞争性抑制其排出。简言之，本来尿酸车队在肾小管这个高速路上跑得畅通无阻，时速100公里/小时，忽然来了另一支叫乳酸的车队并入，时速立马降到了30公里/小时，塞车严重，尿酸和乳酸因为塞车堵得老长(血中浓度增加)，一旦堆积(浓度增高)就开始在车道附近的村庄安营扎寨，祸害周围老百姓了(沉积在关节周围，引起疼痛、肿胀、红热。久而久之，破坏骨关节，引起功能障碍)。

疗：降尿酸时间不对，可能是帮倒忙

所以，痛风不仅痛起来要人命，还会导致痛风石、关节损伤，更严重的是肾脏损害。数据显示，1/3长期痛风者有肾脏损害，表现为慢性痛风性肾病、尿酸性肾结石和急性梗阻性肾病，面对这些损伤，需要考虑药物治疗。

但是，尿酸的药物控制也是一门大学问。

“急性发病以后，先降尿酸是不太正确的，首先要做的是将关节炎控制好。因为在发作期，降尿酸可能导致痛风反复发作，对关节带来更多损伤。”李胜光介绍，这是很多患者的一个误区，一说痛风发作就降尿酸，但却忽略了降尿酸也有时间差。

在痛风性关节炎急性期，药物治疗是为了迅速控制关节的急性炎症预防关节炎复发，预防或治疗尿酸盐在关节、肾脏或软组织沉积所致的合并症，因此急性期一般不单独使用降尿酸药。

据李胜光介绍，现在主要使用的排尿酸的药物有丙磺舒、痛风利仙，抑制尿酸合成药物有别嘌呤醇，还有新型降尿酸药物非布司他，降尿酸快还可以溶解痛风石，对轻中度肾损害的患者也适用，过敏反应相对比较少。但是李胜光也特别提醒药物的使用一定要遵医嘱。 (记者 杨月)