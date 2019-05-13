别总坐着，多站起来走一走！研究发现：久坐伤害记忆力

美国《洛杉矶时报》近日援引该国一项新研究称，久坐可能会削弱大脑的记忆能力。

美国加州大学洛杉矶分校西梅尔神经心理与人类行为研究学院的科学家们对35名45~75岁的认知健康人群进行问卷调查和访问，并为他们做了大脑核磁共振扫描。结果表明，经常处于站立或移动状态的人们大脑中掌管学习和记忆能力的组织最完善。无论在哪个年龄阶段，老坐着不动都会令大脑中的记忆储存区域变得狭窄。这对大脑皮层的结构带来重要影响，继而改变人们大脑细胞的数量。大脑记忆中心的缩减会引发一系列负面效果，尤其可能导致老年痴呆症。人们一天中静坐的时间每增加1小时，记忆储存区的完善程度便会下降2%。因此，与每天只坐5个小时的人相比，每天坐10个小时的人记忆储存规模要小10%左右。

首席研究员、生物统计学家、量子化学家普拉巴·西达斯说：“此前已有的关于心脏病、糖尿病和早亡方面的研究表明，长时间坐着给身体健康带来负面影响；新研究则让我们确信，久坐时你的大脑会面临严重威胁，即便是对于那些经常从事体育运动的人而言，久坐同样会损伤他们的脑部，原因是它可能阻碍了大脑赖以保持活力的氧气和营养成分供给，使大脑难以抵御衰老。”

西达斯建议，为了保持敏捷的思维和记忆力，一定要经常起身离开座位，如站起来打电话、跟着耳机音乐活动肢体、午餐后散步等。如果工作性质需要整天都坐在电脑前，可以设定闹钟提醒自己，该站起来走一走了。▲ （王晓雄）