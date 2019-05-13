近视、老花矫治“新视代”新技术发布会在京举行

5月11日，近视、老花矫治“新视代”中外专家巡讲·北京站暨新技术发布会在京举行。会上，西班牙ICL（可植入式隐形眼镜）专家赫玛·曼索表示，ICL技术正逐渐成为世界主流的近视矫治技术，全球超过100万枚晶体被植入。

赫玛·曼索介绍，ICL植入术是目前高度近视的相对理想的解决方案，最新一代的晶体设计简化了手术步骤，缩短了手术时间。自ICL晶体植入术被应用于临床以来，一些不能完成激光手术的高度近视患者和薄角膜患者实现摘镜。

据了解，目前近视手术有全飞秒激光（SMILE）、精雕C+LASIK、个性化绿飞秒、精雕C+LASEK及ICL晶体植入等近视矫治术式；北京爱尔英智眼科医院屈光科主任周继红对这些术式进行了科普宣讲。

周继红介绍各类近视激光手术

全飞秒激光手术普遍适用于近视1000度以内，散光500度以内，角膜厚度足够且近两年度数稳定的人群。

精雕C+飞秒LASIK是一种私人定制的屈光矫正手术，可治疗远视，混合散光，超高度近视，及人工晶体眼术后，角膜移植术后不规则散光等复杂病例，更能满足特殊人群对于视觉质量的严苛要求。

ICL-晶体植入术主要针对薄角膜或-6.0D以上的高度近视患者，手术不切削角膜，眼部发生特殊情况时可以随时取出。

周继红表示，每个人的眼睛都是独一无二的，需要根据每个人不同的职业特点、用眼及生活习惯进行个性化的手术设计，才能为患者带来高清、安全的视觉体验。

北京爱尔英智眼科医院院长李绍伟解析了老花眼矫治技术——多焦点人工晶体植入术。目前此技术在国际上被广泛采用，但在国内还处于起步阶段。多焦点人工晶体可使远、中、近视力都得到保障，可以充分满足此类人群日常生活和工作的需求。（李轶群）