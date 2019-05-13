多吃豆和鱼，更年期来得晚

英国科学家近日发现，富含鱼类和豆类的饮食有助于延缓更年期的到来，而爱吃精制碳水化合物（如大米和意面）则容易过早进入更年期。

专家对3.5万名35~69岁女性的健康数据进行了梳理分析。数据包含她们的体育运动强度、体重变化曲线、生育史和激素使用情况等，参试者同时填写食物摄入种类及摄入量的调查问卷。追踪访问的4年间，共有约1.4万名参试妇女经历了自然绝经。研究人员收集并对比了她们的资料信息后发现，每日多摄入一份大米、意面等精制碳水化合物，更年期可能提前1.5年；多摄入一份富脂鱼肉或新鲜豆类，更年期则可推迟1.5~3年。此外，维生素B6和锌元素也有助于延缓更年期的到来。

新发现证实饮食与更年期来临的年龄有关。大量摄入含有抗氧化剂的豆类可部分抵消活性氧对卵子的负面影响；富脂鱼肉中所含有的欧米伽3脂肪酸也能激发人体的抗氧化能力。相反地，精制碳水化合物会增加胰岛素抵抗，进而干扰性激素水平，缩短月经周期，更快耗尽卵子供应。

（蔡利超）