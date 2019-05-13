北京小汤山医院成为功能医学基地
5月11日-12日，由中国医药卫生事业发展基金会功能医学专业委员会和中国医师协会儿科医师分会主办的北京小汤山医院功能医学基地启动仪式暨功能医学临床应用——儿童健康及常见病新思维全国培训研讨会在京召开。
本次大会旨在为国内外同道提供分享儿科专业经验，拓宽专业领域，面对面交流新思想以及开展学术交流的平台，为推动儿科事业发展、实施健康中国战略贡献力量。功能医学作为有别于临床医学的新思维模式，如何与儿童医学相结合产生交叉学科融合的创新发展，开启儿童健康管理、预防及治疗疾病的新视角是本次培训研讨的重点。
（图为授牌仪式）
会上，功能医学专委会主任委员蔡忠军授牌予北京小汤山医院为中国医药卫生事业发展基金会功能医学专业委员会功能医学基地。国家卫健委基层司副司长刘利群与中国医药卫生发展基金会原理事长王彦峰进行揭牌。
刘利群副司长在会议上指出，新时代的社会矛盾已经发生变化，人民群众对美好生活的向往在卫生健康行业要有所体现，发挥传统医学的作用，推广新技术、采用新手段满足城乡居民多样化的医疗服务需求。对广大人民群众全生命周期的健康管理，功能医学有着其特殊的作用和地位，要充分发挥北京小汤山医院功能医学基地研发推广、培养学科人才、服务基层和百姓的作用，真正为城乡基层百姓的健康体魄、美好生活做贡献。
功能医学作为新兴的医学学科，正逐步被社会所接受。北京小汤山医院院长平昭在接受采访中表示，就北京小汤山医院而言在功能医学方面已有5年多的历史，在全国属于较早的一批。成为功能医学培训基地后，将会更加积极地发挥其引导与交流、服务基层和老百姓等作用。（张慧丹）
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