诊断报告如何看？专家告诉你识别需要警惕的字样

本期节目：评估肿瘤的治疗方式和疗效 影像诊断是关键

当我们拿到影像诊断报告的时候，有时候会看到医生写的一些术语或者行话，此时，患者应该怎么理解呢？举个例子，像肺结节、回声不均匀、弥漫性病变，建议CT进一步检查等等这样一些术语，那么，作为患者，我们怎样去识别哪些字样需要我们提高警惕了？本期人民好医生特邀嘉宾中国医学科学院肿瘤医院影像诊断科主任赵心明老师教我们如何来看诊断报告。

警惕字样一：肺结节

赵主任介绍说，通常大家见到较多的是做低剂量CT或者胸片以后提示有肺结节。肺结节分很多种，有良性恶性之分，还有一些不太确定的。一般情况下，叫肺结节的更倾向于良性的多一些，需要做进一步的检查以明确诊断。只有边缘比较毛糙的，不太均匀的，才考虑是癌或者癌前病变。

警惕字样二：血流信号

赵主任介绍，多普勒超声可以看到血流，正常情况下血流丰富程度主要分为4级，大多数情况下肿瘤的血流信号很弱或者几乎没有的就被医生认为是良性肿瘤了；相反，血流特别多，或者有一个比值有问题，这时候判断会倾向于恶性肿瘤多一些。

但是通常临床上也会发现，一些大体积的良性肿瘤内也会发现非常强烈的血流信号，相反的是临床上有部分恶性肿瘤却发现不了任何的血流信号，所以通过血流信号来判断肿瘤的良恶性并不是太准确，只能是作为判断的依据之一。

警惕字样三：回声不均匀

在做超声检查时，经常会使用回声均匀与不均匀来描述某个器官或者某个占位性病变的内部回声。回声均匀与不均匀，这是超声报告中经常使用的专业术语，一般情况下，如果描述某组织器官的内部回声是均匀的，基本上可以表明组织或器官是正常的。如果描述某个器官的回声不均匀，表明器官可能由于某些病因导致内部结构发生改变，也就是不正常的。

另外，如果在超声检查时发现有占位性病变，但是描述病变的内部回声均匀，考虑良性的可能性比较大，反之，如果描述某个占位性病变的内部回声不均匀，则恶性病变的可能性偏大。因此要引起足够的注意。

总的来说，体检报告中还可能出现其他诊断，看到相关的字样不要慌张，找医生进行进一步检查，确诊疾病以进行相应处理。

专家简介：

赵心明，主任医师，现任中国医学科学院肿瘤医院影像诊断科主任。

擅长：消化系统肿瘤的影像诊断及疑难病例的综合分析。

出诊时间：每周二下午（特需）

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