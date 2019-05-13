医院影像检查那么多，到底应该选哪个？

本期节目：评估肿瘤的治疗方式和疗效 影像诊断是关键

人们面对科技发展的今天，对于重大疾病的诊治抱有极大的期待，但事实上，面对晚期癌症能够做的有效治疗方式其实是非常有限的，因此，国际上也是公认对抗癌症最有效的方式还是“三早”，即“早发现、早诊断、早治疗”。

那么，越来越先进的设备和越来越丰富的检查方法，如何帮助我们更早期的发现早期癌症呢？本期人民好医生特别邀请到中国医学科学院肿瘤医院影像诊断科主任赵心明老师来为我们答疑解惑。

首先，我们来了解下院内常规影像检查都有哪些。

近年来，医学影像学发展迅速，新的项目也很多，常规的影像学主要包括常规X线，如胸片，还有乳腺X线摄影、骨骼摄影，然后是超声；另外还有CT、磁共振、PET-CT、同位素检查，这些都属于影像检查的范畴。

那么，面对多种多样的影像检查，患者应该如何选择呢？

赵主任介绍说，临床上，不同的影像之间是互补的，各有优势，也有各自的局限。

一般情况下，腹部器官、表浅的软组织器官，像甲状腺和乳腺，通常会选择做超声。腹部器官大多数情况下也是首选超声，像肝胆胰等。超声最大的好处就是操作起来比较简便，而且价格比较便宜；但是超声的问题是没有标准成像，另外，超声有很强的操作者依赖，即和操作者的水平关系很大。因此，超声对医生选择至关重要，技术越高、经验越丰富的医生，得到的诊断相对更精确。当然，也需要其它影像检查做进一步的精准诊断和分析。

肿瘤分析依赖影像的诊断

肿瘤分期，即TNM分期，T就是肿瘤本身，另外N是淋巴结转移，然后M是远处转移。目前，肿瘤分期基本都是靠影像来做，在做一个比较全面、比较恰当的影像之后基本上可以判断是早期、中期还是晚期，看患者能不能手术最主要的一个条件是肿瘤是否已经侵犯到一些重要的结构。

如肺癌，如果已经侵犯到局部的大血管，或者已经发生了转移，那么这种情况下，医生在做完影像后会对患者的治疗方案形成一个基本判断，辅助临床医生进行精准治疗。

专家简介：

赵心明，主任医师，现任中国医学科学院肿瘤医院影像诊断科主任。

擅长：消化系统肿瘤的影像诊断及疑难病例的综合分析。

出诊时间：每周二下午（特需）

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