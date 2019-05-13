北大医学部康养产学研基地即将落户东莞

5月11日，北京大学医学部与智汇谷集团共同签订协议，携手建设“北大医学部康养产学研基地（东莞）”，致力于打造一个集科学研究、产业发展、人才培养于一体的康养产业示范项目。北京大学常务副校长、北京大学医学部主任詹启敏院士，北京大学党委副书记、北京大学医学部党委书记刘玉村，北京大学医学部副主任刘晓光，北京大学医学部副主任肖渊，智汇谷集团董事长朱刚，智汇谷集团执行总裁郑鹏洲，北大附中集团校教育总监、燕英实验学校执行校长徐丹等领导、嘉宾和师生代表共同参加了此次签约仪式。

签约仪式

据介绍，北京大学已经在东莞落地了很多教育、科研资源，这也是智汇谷集团继与北大汇丰商学院合作北大汇丰智汇谷产学研基地，与北大附中合作燕英实验学校之后，与北大再一次进行的医护康养领域产学研的合作。此次合作作为北大支持粤港澳大湾区建设的重要组成部分，将推动湾区健康产业生态链建构和升级，共同为“健康中国”战略的实施做出贡献。

会上，詹启敏院士表示，当前，人口老龄化加速，护理事业需求旺盛，我们要对接国际发展前沿，响应国家发展需求，重视老龄产业，在大健康和养老产业领域积极作为。医学发展不仅需要教育领域深耕，还需要社会各界积极参与。我们不仅要积极践行北大医学发展理念，也欢迎社会企业共同参与，激发化学反应，融合双方力量，打造产学研转化平台，期待未来在康养工作领域贡献双方的力量。

智汇谷集团董事长朱刚首先介绍了智汇谷和北大汇丰智汇谷产学研基地（以下简称“智汇谷产业园”）。他指出，智汇谷产业园与传统产业园不同之处在于，智汇谷产业园以要素升级为导向，即人才、资本、知识、技术和制度等经济增长要素以及教育、医疗、康养等配套资源的持续改善。他解释道，“就好比建造森林，我们不只是移植树木，还培养土壤，播种、浇水、施肥，让土壤焕发生机，自发长出小草树木，最后形成森林。”他进一步指出，智汇谷产业园被评定为东莞市产业转型升级基地，他认为产业转型升级不是一个结果，而是一个过程，不是短期能够实现和量化的，转型升级的根本任务在于要素结构的发展与升级，没有这种基础性、根本性的转变，转型升级一定是人为的、不可持续的、效率低下的、浪费资源的。他补充道，“若只是移植几棵大树，不培养大树成长的土壤，像人才、技术、知识、资本、教育、医疗等水土流失更加严重，大树也将倒塌，荒漠仍然只会是荒漠。”

他表示，与北大医学部的合作是智汇谷产业园推动人才、技术、知识等要素集聚与教育、医疗、康养配套资源升级的重要组成部分，北大医疗、康养集中了中国最专业最科学的体系和人才，落户东莞将推动大湾区卫生健康实现更高质量发展。他指出，东莞位于粤港澳大湾区的几何中心，在粤港澳大湾区城市群发展理念下，城市群中要素流动将更加畅通，有利于加速城市化、知识化发展进程。而清溪镇得天独厚的自然环境，深莞惠中心的地理位置，城际间的快捷交通，再加上北大产学研基地、北大教育、北大医疗康养的配套，很大程度上将成为粤港澳大湾区的新核心。他期待高投入、高标准建设的北大汇丰智汇谷产业园，以及即将落地的北大附中集团校燕英实验学校、北大医学部康养基地，将共同开拓出粤港澳大湾区的产城融合示范区，推动人才、资本、技术、知识要素集聚，成为湾区发展的新核心。

之后，刘玉村教授说，北大医学的使命就是还人民以健康，为中华民族伟大复兴保驾护航。希望大家要积极发挥桥梁和纽带作用，吸引更多的社会企业家和有识之士参与医药卫生事业的发展，共同服务百姓，服务国家。