怀疑自己患上骨质疏松，如何确诊？

本期节目：年龄渐长骨质却一年不如一年，专家支招如何预防骨质疏松

骨质疏松是一种全身性骨量减少、骨组织微观结构退化、骨脆性增加、骨强度降低的骨代谢性疾病，可以通俗的理解为骨质变成了“豆腐渣工程”。那么该如何尽早发现它呢？

如何诊断骨质疏松？

平面检测：双能X线。临床常用此方法照射骨密度。标准的骨密度值应该是在正负1个标准差之内。在负的1个标准差到负的2.5个标准差之间叫骨量减少。低于负的2.5个标准差就可以诊断为骨质疏松。

立体检测：定量CT（QCT）。定量CT是用CT机测量单位立方厘米体积范围内的钙元素含量。钙元素含量在80-120mg之间提示骨量减低，低于80mg诊断为骨质疏松，这种立体检测方式更准确一些。

需要提醒的是：足跟定量超声骨密度检查是用来做筛查的，不能用做诊断依据。

3个方法自检自查

第一：竖脊肌是否发生酸疼。竖脊肌是后背脊柱两侧呈竖状排列的两条肌肉，由于脊柱骨是松质骨，在骨质疏松发生时会较早出现骨丢失，当骨质丢失过多，骨骼力量缺失，此时脊柱运动需要肌肉的辅助，肌肉就容易疲劳、产生乳酸堆积，造成竖脊肌酸痛、无力，引起腰酸背疼。

第二：身高是否缩短3cm以上。

第三：中年以后发生弯腰驼背。

身高变矮3cm或者在中年以后发生弯腰驼背，大多提示发生了骨质疏松，可以形象的理解为“骨头抽抽了”。

骨质疏松和骨关节炎应该如何区分？

从名称上看骨质疏松是骨头变松了，容易发生骨折，而骨关节炎是关节发炎了，疼痛。但这两个病从本质上来说是两码事，

骨质疏松是一种全身性骨量减少、骨组织微观结构退化、骨脆性增加、骨强度降低的骨代谢性疾病。与雌激素关系密切。如果骨质疏松患者出现骨折，表现为急性、剧烈的疼痛。

骨关节炎是一种退行性病变，非特异性炎症，疾病相关因素有年龄、肥胖、劳损、创伤等，与雌激素关系不大。一般来说，休息的时候关节不疼，越运动越痛。

【专家简介】

白文佩，首都医科大学附属北京世纪坛医院妇产科主任，领军人才，主任医师，教授，北京大学、首都医科大学妇产科学博士研究生导师，北京大学全科医学硕士研究生导师，首都医科大学妇产科学系副主任，首都医科大学“宫腔粘连诊疗和研究”中心副主任，中华医学会生殖医学分会委员，中华医学会科普分会委员，中华预防医学会妇女保健分会委员，北京中西医结合学会更年期专业委员会主任委员，中国中药协会女性生殖健康药物研究专业委员会副主任委员，中关村精准医学基金会生育力专项基金主任委员，国家卫计委专家组成员，四级腔镜培训师。

擅长：妇科内分泌疾病的诊治，尤其是更年期相关疾病的诊断、鉴别诊断和治疗；妇科肿瘤的诊治和微创技术。

出诊时间：每周三、周五上午，专家门诊。

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