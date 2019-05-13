母乳喂养坚持一年降低心血管病风险
澳大利亚一项大型研究发现，母乳喂养可有效预防妈妈们患心血管疾病。
澳大利亚悉尼大学公共卫生学院和查尔斯·帕金斯中心对澳大利亚新南威尔士州超过10万名、至少45岁的女性参试者展开了母乳喂养与妈妈健康状况的关联研究。研究人员将参试女性分为四组：从未母乳喂养、小于6个月、6至12个月以及超过12个月，之后平均6.1年跟踪随访。结果发现，与从不母乳喂养的妇女相比，母乳喂养的妇女心血管疾病风险降低14%，心脏病死亡风险降低34%。如果母乳喂养时间达到12个月，那么罹患心血管疾病风险会降低15%，心脏病死亡风险降低30%至40%。
这项新研究结果表明，坚持母乳喂养可显著降低女性中老年期的心血管疾病住院率及死亡率，建议母乳喂养达1年效果最佳。 （陈宗伦）
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