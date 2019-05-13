五岁还尿床，喝益智缩尿茶
湖南中医药大学第一附属医院儿科副主任医师 谢 静
遗尿是指5岁以上的孩子不能自主控制排尿，经常睡觉时小便自遗，醒后方觉的一种病证。很多家长认为，孩子爱尿床不需要治疗，长大就会好了。其实，遗尿是一种病态，可能影响孩子的生长发育，对生活和学习也多有影响。中医认为，遗尿多属于先天禀赋不足，或后天久病失调，肺脾肾三脏亏虚，膀胱约束不利。临床上，肾气不固、下焦虚寒导致的遗尿最为多见，症状表现为小便清长、神疲乏力、面色少华、形寒肢冷、腰膝酸软等。
此类小儿可以服用益智缩尿茶：取益智仁6克、金樱子6克、乌药5克，三味药加水一碗，煎成半碗即可，每日一剂，代茶饮。方中，益智仁味辛，性温，归脾、肾经，可温脾肾而固精缩尿。《本草拾遗》有记载，益智仁能“治遗精虚漏，小便余沥”。乌药归肺、脾、胃、肾、膀胱经，可行气止痛、温肾散寒。金樱子味酸涩，性平，归肾、膀胱、大肠经，《本草求真》记载它“生者酸涩，熟者甘涩，用当用其将熟之际……取其涩可止脱，甘可补中，酸可收阴，故能善理梦遗崩带遗尿。”三药合用，有温肾固摄止遗的功效。
对于遗尿的孩子，家长要引起重视，及时就医。遗尿的治疗时间较长，除了汤剂，也可配合中药外治法及针灸等疗法以提高疗效。另外，家长不可因尿床而责骂孩子，应耐心教育，消除他们的紧张心理，帮助树立信心，一起积极配合治疗。▲
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