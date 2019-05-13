放大“原生家庭创伤”是一种“病”

近日，杭州一位大叔为自己25岁的女儿相亲，将“双亲原生家庭，家庭和睦”写进征婚条件，引发网友热议。作为一名心理咨询师，我看到这条消息后的第一反应是：“蛮好的，越来越多的人开始关注原生家庭了，孩子们的成长生态将会越来越好。”随后又有些小担心：“那些一直在怨恨原生家庭的人，会不会又多了一条推责父母的理由：都是你们害的，这下我连对象都找不到了！”

一提起原生家庭，很多人马上会想起父母给自己造成的种种伤害。一些人将自己当下生活的种种不如意，全部归罪为原生家庭创伤。

“原生家庭决定论”

原生家庭这个词汇，近几年才开始流行，最初在心理圈很受关注，慢慢变成了一个大众词汇。大家发现，似乎每一个人的成长都伤痕累累。很多时候话题都会导向一个结论：自己能活到现在，能活成这个样子，真是不容易。这种对原生家庭的探讨很有意义。一方面，我们可以觉察自己当下的一些人际模式、我们看待世界的方式，可以追溯到童年的某些经历。

比如我自己，因为小时候很害怕严厉的母亲，所以一直对气场强大的女人心生畏惧。这种觉察可以助我们脱离人生的盲目轮回，因为我们早已不是当年那个无助、无力的小孩了，完全有力量去应对当前的一切困扰。

另一方面，当我们了解了一个人的童年经历，就会明白对方的小气、敏感、多疑，甚至怪异全都其来有自。你越了解一个人的过去，就会越接纳他的现在。当你看到他行为背后的意义，那些不舒服、被伤害的感觉都会大大减轻。

但是，原生家庭在当前社会语境下，慢慢被涂抹了一些病理化的色彩。我第一次意识到“原生家庭创伤”被感知为一种“病”，是因为一个年轻的女性来访者。

她出生在富豪之家，物质生活极其优渥。她从小乖巧懂事，中考时以全市第一名的成绩考入重点高中，然后到国外读大学。但她来咨询时，状况很糟糕。在长达一年多的时间里，她无法出去工作，总是把人际关系搞砸，甚至不相信自己能找到男朋友。她很容易情绪崩溃，特别是在与母亲相处的时候。那不是一般的崩溃，而是长达几个小时的哭闹，常常声嘶力竭地瘫倒在地。

她觉得自己今天这个样子，全是因为小时候父母没有给她足够的陪伴造成的。她向母亲发起激烈的攻击，逼迫母亲承认自己做错了，把母亲撵出家门半年多。母亲说，平常在家都得小心翼翼，生怕一句话说不好就会让她爆发。

这并不是个例。另一个女孩，为了让父母意识到小时候对自己的伤害，多次当面对质父母。最近一次她在父母家大闹，父母毫无办法，只好打110报警。还有一个男孩，将自己的自卑，怪罪为小时候父母离婚。他母亲给我打电话时痛哭失声，说：“早知道这样，当年说什么也不离婚。”当年，她长期遭受前夫的严重家暴。

从这样的讲述中，我听出了些惨烈的味道。难道，“原生家庭创伤”真的可以让人像得了抑郁症之类的心理疾病，表现出种种症状？其中一个症状，是歇斯底里。另一个症状，就是与父母激烈对抗。

原生家庭、童年创伤是精神分析的概念。随着精神分析理论的传播，许多人一下子为自己的失败或不如意找到了根源。原生家庭、童年经历的确对一个人有很大影响，但这种影响却被无限放大，在有些人的心目中变成了一种“原生家庭决定论”。

而且很有意思的是，当很多人不了解原生家庭的理论时，对父母还没有那么大的负面情绪，还愿意为自己不如意的人生负责。但当知道可以将责任推到父母身上之后，他们爆发了源源不断的怒火。从这一点来说，“原生家庭创伤”似乎是被社会建构出来的一种“病”。而且，在人群中特别是在年轻人中大面积传染。

“足够好的家庭”

几乎每个人的成长都伤痕累累。这不是夸张。我几乎没见到一个没有问题的原生家庭。但，有问题不一定有病。这个问题可以参考变态心理学中对心理正常和心理异常的区分。也就是说，尽管你有心理问题，甚至严重心理问题，但依然还没达到心理异常，即“有病”的诊断标准。

一个家庭有没有病，和父母的心理有没有病有很大的关系。两个情绪稳定、人格正常的人组建的家庭，更可能是一个正常的家庭，而不是一个有病的家庭。这样的家庭也会产生种种冲突和问题。

家庭治疗大师米纽秦说：理想的家庭不是不产生问题的家庭，而是产生了问题能够积极解决问题的家庭。

就像人只要活着就有焦虑一样，只要有家庭就有家庭问题。在很多家庭里，亲子之间免不了有些小摩擦、小冲突，但这些只要没有破坏亲子之间基本的亲密感，都处于正常范围。

那些一味对孩子疼爱有加的父母就是好父母？未必！心理学家温尼科特提出一个概念叫“足够好的母亲”，会提供足够但不会太多的抱持，既不忽略，也不会过渡的干涉。她不是完美的母亲。完美的母亲，特别是自认为完美的母亲，往往剥夺了孩子的某种成长，让孩子没有机会锤炼自我的韧性，以适应外部的挫折。完美的父母是父母自己的内心需要，而不是孩子成长的需要。

心理学家曾奇峰将“足够好的母亲”，解读为“60分的妈妈”。我想借用这一概念，将那些能为孩子提供基本的物质与情感需求的家庭，称为“足够好的家庭”。我相信大部分中国家庭，都是这类家庭。正如“60分的妈妈”做的那样，这些“60分的家庭”为孩子的成长提供了“恰到好处的挫折”。

在当前的社会文化下，我们往往夸大父母对孩子的伤害，看不到父母对孩子的支持。同时，我们也往往进入了另一个误区：以为对孩子过度关爱和付出的父母，才是好父母，甚至是伟大的父母。其实，父母的爱过多或过少，都可能对孩子造成伤害。过多，让孩子有一种被吞噬感；过少，让孩子有一种被抛弃感。

“有病的家庭”

虽然我乐观地认为，大部分中国家庭都是“足够好的家庭”，但在心理咨询中的确遇到了不少不够好的家庭，甚至是病态的家庭。

“我的幼年经历基本上是被暴打长大的”，A姑娘说，小时候自己会因为种种事情被母亲暴打，更多的是因为学习成绩。“有时候感觉她只是想打我了，可能没有原因，也许是很小的事。我小时候每天都小心翼翼地活着。”她说。她多次自杀自残、暴饮暴食，无底限地讨好别人，在亲密关系中极度害怕被抛弃，呈现出典型的边缘型人格障碍的症状。

“我觉得我是多余的”，B女士说，母亲严重重男轻女，小时候不仅被母亲拿着棍子打，还经常被哥哥打。她也不止一次自杀自残。有一次自杀时被发现送医，躺在病床上。母亲来了之后，看了一眼就走了。“就像领导视察”，隔着数十年的岁月，想起这一幕她依然觉得心寒。

C先生说，小时候永远不知道怎样才能让母亲满意，因为她每天都因为不同的事情而指责他。他说他特别羡慕那些父母只看学习成绩的孩子，因为那样他至少知道还有一样东西能讨好母亲，从而免于被责骂。

D姑娘说小时候母亲领着她去赶集，母亲偷人家的枣，被发现后立即打了她两巴掌，骂她：“死孩子，为什么偷人家的东西，我打死你！”

“不配为人父母”，听了这些故事，相信很多人都有这样的感受。这些虐待孩子，对孩子身心施暴的父母，可能源于病态人格——自恋型、反社会型或边缘型人格障碍的父母，往往这样对待孩子。本应该保护孩子的父母，却成为孩子恐惧的来源。这对孩子几乎是毁灭性的打击。

我认为，父母的人格发育水平，往往决定了家庭的健康程度。除了家暴外，病态的家庭还包括父母有成瘾行为，比如酗酒、赌博、吸毒等，导致家庭失去正常功能。因此，对于原生家庭，我们应持有一种理性的态度：不忽视病态家庭对孩子的伤害，也不要过度放大其带来的创伤。该自己承担的责任，不要轻易推给原生家庭后怨天尤人。锻炼和伴侣相处的能力，才是婚姻和谐之道。（国家三级心理咨询师 代桂云）