“高铁救人”护士谈职业：被信任是最大鼓励

在列车上仗义救人杜鑫（左一）、阮翔（左二）、吴岳华（右二）、谢佳斯（右一）获得母校的嘉奖。 韩章云 摄

中新网漯河5月12日电(记者 韩章云)5月12日是国际护士节，曾于2018年相继在高铁、火车上出手救助生病乘客的护士杜鑫、阮翔、吴岳华，以及在护士岗位上做出突出成绩的谢佳斯日前同返母校漯河医学高等专科学校，与学弟学妹们分享职业心得。

5月10日，漯河医学高等专科学校大礼堂座无虚席，该校护理系千余名学生们身着雪白的护士服、头戴护士帽，安静地聆听舞台上师哥师姐们的讲述。

故事很普通，因为没有复杂的情节，故事又不普通，因为在飞驰的列车上救助突发疾病的乘客是与死神赛跑，而他们恰巧都是从漯河医学高等专科学校护理系毕业的护士。

2018年5月25日下午，在汉口站开往新县的K1624次火车上，一位乘客腹痛难忍，回家途中的该校护理系2014级毕业生阮翔上前安抚；同年5月份，阮翔还在回家的火车上还抢救了一位晕倒的列车员。

2018年7月27日，从上海虹桥发往开封北的G2812高铁列车上，一名婴儿鼻子出血不止，列车员广播紧急寻找医务人员，该校2012级高级护理专业毕业生杜鑫上前帮忙。

2018年8月28日凌晨，在安徽亳州开往浙江温州的K8401列车上，一名男子突然晕厥倒地不起，并伴有抽搐、面色发紫、牙关紧咬，紧要关头，该校护理系2015级毕业生吴岳华出手相救，直到男子恢复意识。

“其实我们做的事情很普通，可能是职业习惯，听到有人需要救治，就会毫不犹豫冲上去，希望能帮上忙。”目前在武汉一家医院工作的阮翔觉得，紧急情况下救人对护士而言是本能。

图为漯河医学高等专科学校护理系学生展示职业技能。 韩章云 摄

对于护士的日常工作，如今在杭州一家医院工作的吴岳华坦言“很辛苦”，“三班倒”、工作时间精神紧绷也让她疲惫不堪。但是从业3年多，她还是觉得这份工作有着其他职业没有的幸福感。

“医护人员和病人之间是其实‘过命’的交情，而病人的笑脸对我而言就是肯定和信任，这个社会，能被人信任是很最珍贵的情感。”吴岳华告诉记者，每次看到病人在她的照顾下疼痛减轻、恢复精神、直到康复出院，她就觉得很有成就感，这对她而言是莫大的鼓励。

今年27岁，却已是河南省长垣县某医院副院长的杜鑫也告诫目前正在求学的师弟师妹们，练好基本功是胜任护士工作的基础。

“在练习心肺复苏时，我每次按压时间都是零点零几秒的标准去把关，动作重复千万次，一段时间下来，腰疼的晚上都睡不着觉，手腕肿的拿筷子都发抖。”杜鑫说，正是过硬的急救功底，让他赢得患者的信任，“不少患者后来看病还点名找我。”

师兄师姐们的讲述，也深深触动了该校学生。

“学校走出去的这些优秀师兄师姐是我的榜样，在学习就学好本领，走进工作岗位就兢兢业业，步入社会也要有一副热心肠。”该校2018级护理系学生马澳茹如此告诉记者。(完)