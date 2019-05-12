官方通报医院5名婴儿感染致死:院长被免职
人民网北京5月11日电，据广东省卫生健康委员会官网消息，近期发生的南方医科大学顺德医院新生儿感染事件是一起由肠道病毒引起、因管理不善造成的严重医疗事故。目前，该事件已得到妥善处置，没有发生新的感染病例，涉事机构和人员已被严肃查处。
广东省卫生健康委相关负责人表示，事件发生后，广东省迅速成立事件调查组和专家工作组，认真查找原因，采取有效措施，妥善做好患儿诊疗及相关善后工作。经流行病学调查、临床病例分析、医院感染调查分析和病原学检测，现已查明，这是一起由肠道病毒（埃可病毒11型）引起的医院感染事件，5例患有新生儿肺炎等基础疾病的患儿死亡，13例感染病例已治愈出院，1例仍在院治疗，病情稳定。经全面排查，相关收治医院未发现新的感染病例。
据调查，该事件是由于医院管理工作松懈，医院感染防控规章制度不健全、不落实，新生儿科医院感染监测缺失，未按规定报告医院感染等问题造成的一起严重医疗事故。
当地卫生健康主管部门依据《医院感染管理办法》《医疗机构管理条例实施细则》等规定，责令该院新生儿科病房停业整顿；责成该院针对存在问题，限期严格落实整改；督促该院积极做好患儿随访、家属关怀等善后工作。广东省卫生健康委已部署全省医疗卫生机构全面排查医院感染防控工作，查找隐患，堵塞漏洞，强化管理，防止类似事件发生。
据悉，有关部门对该事件相关责任人作出严肃处理，给予南方医科大学顺德医院党委书记兼院长撤销党内职务、免职处理；给予佛山市顺德区卫生健康局分管副局长撤销党内职务、免职处理；其他相关责任人也均受到严肃处理。
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