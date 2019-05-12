人民健康推出“山茶花”计划 一体化服务关爱女性宫颈健康

母亲节到来之际，人民健康联合相关合作方推出了“山茶花女性关爱计划”。该项目集HPV检测、就医绿通、在线挂号及病理会诊为一体，以实际行动表达对女性宫颈健康的关爱。

“山茶花”计划一体化服务关爱女性宫颈健康

近两年，我国自取样宫颈癌筛查服务业得到较快发展。相对于单一的宫颈癌筛查，包含早筛、就医服务、康复辅导于一体的自取样筛查综合服务，更受女性消费者青睐。

在今年母亲节来临之际，人民健康推出集HPV检测、就医绿通、在线挂号、病理会诊于一体的“山茶花女性关爱计划”。

使用这款产品的女性用户可获得HPV检测服务，此外，年度内还可享受免费在线挂号10次（不限疾病），拟诊或确诊为宫颈癌的用户可获得三甲医院副主任及以上医师在内的门诊预约服务，且享受就诊当天专人陪诊等服务。

HPV检测结果为阴性的用户，可免费获赠一份女性特定重疾险；HPV呈现阳性的用户，到医院做TCT检查或阴道镜检查并且检测结果正常的用户，上传TCT或阴道镜检查正常的报告后，同样可以获赠一份女性特定重疾险。

如不幸首次发现罹患宫颈癌的用户，可以申请第三方病理会诊服务，通过借调医院的病理切片，由8位国内知名病理专家提供妇科病理的亚专科二次会诊，确保精准诊断，有效保障后续的治疗质量。

这款产品由敬之网络负责运营，HPV检测和病理会诊服务由衡道医学病理诊断中心提供。

在网络与信息高度发达的今天，“山茶花”女性关爱计划希望通过自取样筛查的创新模式，解决宫颈癌筛查覆盖率低的难题，结合HPV 疫苗使用和早诊早治等综合措施，将宫颈癌的危害降至最低，守护中国女性的健康。

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通过自取样筛查方式提高宫颈癌筛查率

2019年年初，中国国家癌症中心发布了《全国最新癌症报告》。我国宫颈癌的平均发病年龄逐年降低，呈现出年轻化的趋势。同时，我国女性宫颈癌的发病率和死亡率西部地区略高于中部地区和东部地区。报告认为，这与欠发达地区女性宫颈癌筛查普及度较低、HPV感染率较高有关。

据了解，与其他恶性肿瘤不同，宫颈癌的发病原因明确，机理明确。诱发宫颈癌的主要原因是长期感染人乳头瘤病毒（HPV）。最早期的宫颈癌经过及时治疗，五年存活率可达90%。因此，早筛查、早发现、早治疗是有效控制宫颈癌的关键。

在三个“早”中，早筛查的意义尤其重要。筛查的目的是及时发现癌前病变，采取适宜干预手段，阻止其进展为癌症。正因如此，我国政府大力推行“两癌”免费检查。

然而，我国宫颈癌筛查技术成熟，但筛查覆盖率不高，特别是在经济不发达的农村地区。究其原因，既包括适龄女性的筛查意识不够，也包括筛查不够便捷。此前，宫颈癌筛查大量依赖医疗机构实施。适龄女性进行筛查要经历挂号、检查、取结果、就诊等多个环节。对于医疗资源覆盖不足的地区，适龄女性很难做到定期筛查。

在这种情况下，基于 HPV 检测的自取样宫颈癌筛查方式被研发出来。女性生殖领域研究者吴瑞芳、魏丽惠在《中国妇产科临床杂志》撰文，分析了基于 HPV 检测的自取样宫颈癌筛查方式的原理，说明了在准确性方面，其与在医院取样检查的结果无统计学上的差异。

通过互联网授权，医疗机构或体检中心向参加筛查的妇女寄送自取样器，受检者在家中取样，回寄标本。医疗机构分析并通知筛查结果，通知筛查阳性者到医院进一步完成诊断与治疗。在这一模式下，受检者在自己家中取样、邮寄标本，缓解了检查的不适感，节省了筛查成本；互联网+医疗服务也解决了筛查技术力量不足的问题，提高低资源地区筛查率。

据了解，自取样筛查在世界范围内得到广泛应用，英国、澳大利亚与欧盟成员国等多国政府已将自取样筛查作为未经常参加筛查妇女的首选初筛方案，并纳入全民医疗保障计划。目前，女性生殖健康问题受到党中央和国务院的高度重视。2009年《政府工作报告》首次将“在农村妇女中开展妇科疾病定期检查” 写入。此后，农村妇女“两癌”（乳腺癌、宫颈癌）检查项目被纳入国民经济和社会发展年度计划、国家新医改方案和国家重大公共卫生服务项目。