乔昕：人工智能推动分级诊疗 降低患者经济负担

人民网北京5月11日电 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。深睿医疗联合创始人CEO乔昕在接受媒体专访时表示，在医疗领域应用人工智能，有利于完善基层医疗，推动分级诊疗，切实降低患者就医难度和经济负担。

深睿医疗联合创始人CEO乔昕接受采访

在乔昕看来，人工智能将在基层医院得到较为广泛的应用。“医生的作用是不可替代的。”乔昕指出，人工智能技术可通过提高效率辅助医生工作，提高诊断准确率，今后医生和人工智能技术将是共同发展的关系。

他介绍，深睿智能影像云平台通过人工智能技术辅助基层医院进行诊断，提高基层地区诊疗水平，还可通过与上级医院互联，让基层群众也能通过远程医疗享受专家会诊，可在疾病早期进行干预，大幅提升患者存活率。

乔昕认为，在基层推广人工智能诊疗技术，有利于减轻三甲医院负担，助力诊疗分级制度实施，切实降低患者就医难度，患者不需要到大城市或省城，也能享受优质诊疗条件，从长远来看，也降低了患者的经济负担。（实习生翟悦）