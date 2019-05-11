阳红：通过人工智能提高诊疗水平
人民网北京5月11日电(董童) 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。惠每医疗集团高级副总裁阳红在接受媒体专访时表示，通过人工智能的手段可提高包括基层医院在内的各级医院的诊疗水平，把医疗资源进行合理分配。惠每医疗集团因此开发出相关系统，可在诊疗过程中帮助提示各项疾病的风险。
惠每医疗集团高级副总裁阳红接受采访
阳红认为，在人工智能方面，与临床医生相关的是临床决策系统。通过及时应用医疗标准和临床路径，可以避免风险。在临床服务角色和医生的角色上，服务决策更多的是建立一个底线，防止一些风险发生，这对于保证医疗质量非常有作用。
阳红还表示，相关政策的出台可以解决我国目前医疗资源不平衡问题，可让患者享受到更高的公平性。但是，如果知识基础和服务规范基础不坚实，会让政策在实施的过程中遇到困难和挑战。
他指出，通过人工智能的手段可以推动提高各级医疗机松的诊疗水平，对此，惠每医疗集团开发出为临床质量为核心的临应辅助决策系统和以权威知识为底蕴的患者教育服务体系，帮助医生在诊疗过程中进行决策和建立优质的医患关系。（董童）
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