汗从哪里出，病从哪里来

出汗是人体调节体温的正常功能和方式。如果在炎热、运动、紧张时出汗，是正常情况且不需治疗；但如果一紧张、激动，甚至平静而凉爽时仍有过多的汗液产生，则说明身体出现问题了。中医认为，人体不同部位出汗，反映脏腑问题各有不同。只有针对性调理，才能事半功倍。

额头出汗：阴虚阳盛。“头为诸阳之会”，如果额头常常出汗，可能是肝阳上亢引起的。通常情况下，人体精血或津液亏虚导致阴阳平衡失调，阳气失去制约而亢盛；阳亢又能够使阴液进一步亏损，互为因果。这类人群同时还伴有心烦易怒等症状。因此，建议在工作生活中，对非原则性问题，少与人争，以减少激怒；炎热夏季应注意避暑；饮食应保阴潜阳，宜清淡，少吃肥腻厚味、燥烈之品；起居应有规律，居住环境宜安静，睡前不要饮茶、锻炼和玩游戏。

鼻头出汗：肺气不足。中医认为，鼻子经常出汗是肺气虚的表现，即肺气不足。这类人群日常还会有气喘吁吁、呼吸急促、抵抗力差、易感冒等症状。如果有这种情况，建议可以每天用双手敲打双腿，并按压双腿的左右两侧，因为这是人体肺经分布的部位，通过敲打刺激，可起到调理肺经的作用。

胸口出汗：脾胃失和。脾胃不和除了表现为容易胸口出汗外，还经常有腹胀、呕吐、口臭、便秘，甚至是慢性胃肠炎的情况。如果有上述情况，平时应少吃油腻、生冷、腌制的食物，多用大枣泡水喝，可以缓解症状。另外，脾喜欢燥，不喜欢湿；胃喜欢规律，讨厌刺激。所以，生活中要避免压力过大、太快节奏的生活，还要戒烟限酒、不要暴饮暴食、不可久坐不动。

手、脚心出汗：血虚。经常手心或脚心容易出汗，在中医看来是脾失运化、脾胃湿热、血虚的表现。有血虚症状的朋友除了手脚心爱出汗外，还有面色发黄、唇色淡而发白、头晕眼花、心悸多梦、手足发麻等症状，女性朋友还有月经量少、色淡的情况。建议平时可以多吃一些猪肝、鸡心等动物内脏来补益气血，也可坚持艾灸或点按关元、气海、足三里、三阴交等穴位，对于调补气血不足有很好的作用。

背部出汗：阴阳虚弱。中医认为，后背为阳，前胸为阴。阳经多在背部，督脉为阳之海，也在背部。所以，后背大量出汗，说明阳气不固、阳气虚。建议平时可多晒背，天气好的情况下，利用中午在阳光下散步30分钟；中药调理可服用玉屏风散来益气、固表、止汗；保证充足睡眠，饮食要丰富、有营养，以滋阴补阳为主，还可以早晚做15分钟瑜伽冥想。（于景献）