头痛用药当心越止越疼

头痛是几乎人人都会有的常见病，类型多样，如偏头痛、神经性头痛、血管性头痛等。临床上，治疗头痛的药主要有三大类：以阿司匹林、布洛芬、扑热息痛为代表的非甾体抗炎止痛药，以曲马多为代表的中枢性止痛药和以吗啡、杜冷丁等阿片类药为代表的麻醉性止痛药。另外，还有用于缓解头痛的中药复方止痛药和专门治疗偏头痛的曲普坦类药。

但是，有一种头痛正是由过度用药引起的，那就是药物滥用性头痛。病因是由于患者为了治疗头痛，长期、大量使用止痛药物，反而促发了头痛进一步发作。可以说，所有可以缓解头痛的药都可以导致这种特殊性头痛。

这类头痛女性更高发，男女比例为1：3；常见于中年人，患者年龄多为40~60岁；在伴发一些危险因素的人群中更常见，如有精神心理共患病（抑郁与焦虑）、肥胖、失眠、吸烟等。

这种头痛有以下几个特征：

1.头痛症状高度变化。头痛的性质、部位、严重程度及伴随症状在不同病人之间，即使在同一病人身上发作也有很大变化。

2.反跳性头痛或早晨头痛。用药时头痛可以缓解，一旦停药，头痛便会加重，需要依靠更多的止痛药来缓解，从而形成恶性循环。另外，此类头痛常发生在早晨，病人常会从睡眠中痛醒。

3.颈部疼痛。颈部疼痛随药物过量应用而加重，停药后可缓解，但头痛发作时又会复发。

4.伴有焦虑和抑郁。

5.睡眠障碍。药物停用后睡眠常会改善。

6.自主神经症状与体征。患者常有鼻塞、流泪等症状，临床上常被误诊为鼻窦疾病。

目前临床上对药物滥用性头痛的诊断要点是：1.每月头痛时间≥15天；2.过度使用一种或多种头痛急性治疗和（或）对症治疗药物时间＞3个月；3.不符合其他头痛诊断。因此，患有头痛且经常使用药物治疗，但疗效越来越差的患者，要警惕自己是否患上了这种头痛。中国偏头痛指南建议：偏头痛患者口服单一的非甾体类消炎止痛药不得超过15天/月，口服复合的止痛药制剂不得超过10天/月。

药物滥用性头痛的治疗相对简单，只需停用止痛药即可，但建议患者到医院接受正规的断药治疗，医生会根据患者的情况来决定是直接停药，还是给予过渡性、辅助缓解性药物来度过这段时期。（北部战区总医院药学部临床药师 党大胜）