体重是衡量人体营养和健康状况的重要指标。老人的健康体重需采用体质指数衡量，其计算公式是：体质指数=体重（公斤）÷身高（米）2。中国营养学会建议，老人的体质指数最好在20~26.9公斤/（米）2。

如果老人的体质指数小于20公斤/（米）2，说明体重偏低，易出现营养不良、体虚乏力、跌倒等风险；如果体质指数大于26.9公斤/（米）2，说明超重或肥胖，存在“三高”或心血管疾病风险。

保持健康体重，最重要的是“吃动平衡”。“吃”是能量摄取，“动”是能量消耗。如果二者相当，体重基本平稳；摄入大于消耗，体重就会增加；摄入小于消耗，体重下降。根据这一原则，老人可视自身情况合理调节进食量和运动量。

老人膳食应提倡多样化，保证充足营养。建议采用少量多餐的方式，每日3~5餐，每餐六七分饱，细嚼慢咽。老人运动讲究量力而行，舒缓自然，保证安全第一。每天不妨锻炼1~2次，每次半小时左右，以轻微出汗的强度为宜。

如果要更精细地管理体重，首先需做人体成分检测，看体内脂肪、肌肉、骨骼、水分等的分布是否合理。有的人即使体重在健康范围，但分布未必合理，常见的是脂肪占比多，肌肉占比少，就要靠科学运动调整。近年来，老人的“肌少症”问题广受关注，及早预防纠正，对防止行动迟缓、跌倒、失能等至关重要。老人可咨询运动治疗师，在其指导下锻炼。另外，骨骼也是体重的一部分，骨质疏松是老人的常见病，对其进行防治也应纳入体重管理中。治疗或纠正骨质疏松应在专业医生指导下进行，要做相关检查与评估，通常既需药物治疗，也要食物补钙以及户外活动、适当日光照射等。

有老人的家庭不妨购置一台体重计，把日期和体重及时记录下来。可选择清晨空腹、穿基本相同的衣裤测量，以便观察对比。无论增重还是减重，都应循序渐进。多数老人随年龄增长，体重慢慢增加，应在适当减少能量摄入的同时多活动，哪怕在屋里多走一会，拖拖地，浇浇花，都是有效的。如果没有主动采取减重措施，与以往相比，体重在30天内降低5%以上，或在6个月内降低10%以上，应引起高度重视，去医院进行必要检查，排除疾病可能。（国家老年医学中心、北京医院营养科副主任营养师 杨子艳）