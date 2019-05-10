皮肤瘙痒避免反复搔抓

天气变暖，气温升高，皮肤的一些附属器官开始变得不安分。比如汗腺，你仿佛能感受到手里出汗多了，皮肤有时还会形成小水疱，让你感受到无尽的瘙痒感。如果你发现皮肤上出汗多、形成小水疱样的皮疹，可以判断出现了汗疱疹。

西安交通大学第二附属医院皮肤病院专家表示，汗疱疹又称为出汗不良性湿疹。以往的研究认为，是汗管闭塞引起汗液潴留或者汗腺破裂所致。不过现在发现，这些患者手足部位汗腺功能是正常的，更说明这是一种皮肤湿疹样反应。不管医生给出的诊断是汗疱疹还是湿疹，不必钻牛角尖去跟医生较真。因为，这个病很多时候并不是独立存在的，它往往是特应性皮炎、刺激性或过敏性皮炎等的表现形式之一。

“越慌越想越慌，越痒越搔越痒”，情绪就是这么奇妙的影响皮肤。专家在此提醒，当你患上皮肤病时，一定要避免搔抓，而是要努力缓解紧张情绪，避免反复搔抓等刺激。可以每天晚上用5%的白矾水或者硼酸溶液温热泡手足，以减少汗液。这个病的主要特点就是痒，治疗的主要目的就是让患者不痒。很多患者在发生后数周可自行好转，对于这类患者，可通过外用糖皮质激素乳膏或者钙调磷酸酶抑制剂等软膏抑制局部炎症反应。对于持久顽固的患者，也可以行肉毒素注射、放射治疗、光疗及系统使用抗肿瘤坏死因子抑制剂等治疗。有极少数患者会反反复复发生，甚至形成慢性湿疹、细菌或霉菌感染等并发症。对于形成并发症的，更要积极就诊，防止病情进一步加重。

专家最后强调，具体选择哪一种治疗方案，还是到医院就诊后，再制定个体化的治疗方案。（张璐）