上个月的最后一周是2019年的世界免疫周，今年的主题是“接种疫苗，共防疾病”。现在天气好，很多人喜欢带宝宝出门踏青，疾控专家提醒，目前是细菌和病毒活跃繁殖和传播的时节，初生至2周岁的宝宝极易被隐藏的肺炎球菌趁虚而入，家长们出游时要做好防范。

重庆市渝中区疾病预防控制中心计免科陈磊医师呼吁：“目前是呼吸道疾病和感染性疾病的高发季节。婴幼儿自身呼吸道屏障功能差、免疫能力发育不全，这使得他们更容易感染各种侵袭性疾病。肺炎球菌是引起急性呼吸道感染的主要病原菌之一，肺炎球菌性疾病成为儿童发病率最高的细菌性呼吸道疾病，因此更应重视及早预防接种，保护宝宝远离肺炎球菌侵袭。”

肺炎球菌又称肺炎链球菌，是一种可以引起肺炎、脑膜炎和菌血症等严重疾病的常见致病菌，一般定植于鼻咽部，经由呼吸道飞沫传播，传播形式隐匿，不易引起注意，儿童携带率可高达85%。在人体免疫力低下时，肺炎球菌即可“趁虚而入”，入侵身体多个部位，不仅引起肺炎，甚至可能引起脑膜炎、菌血症性肺炎、菌血症等严重的侵袭性疾病，疾病严重时可导致死亡。据世界卫生组织（WHO）统计，在所有疫苗可预防疾病中，肺炎球菌性疾病是导致全球5岁以下儿童死亡的重要病因之一。

婴幼儿由于免疫系统尚未发育健全，更是肺炎球菌入侵的“首选目标”。据重庆医科大学附属儿童医院PICU主任许峰主任介绍：“宝宝出生时能够从妈妈体内获得母传抗体，但它只能保护宝宝6个月左右。6个月以后，母传抗体几乎消耗殆尽，而此时宝宝自身的免疫系统尚未发育完善，就给肺炎球菌提供了入侵机会。这就是为什么很多细心的家长发现宝宝6个月前几乎不生病，而6个月后却成了医院的常客，这背后和婴幼儿免疫系统的发育特点有关。”

据了解，抗生素是目前治疗肺炎球菌疾病的主要手段，然而据最新的研究结果表明，以前对肺炎球菌有效的抗生素现在正面临越来越严重的耐药性。抗生素选用不当、剂量不足、疗程不足等诸多原因导致肺炎球菌对常用抗菌药物已产生明显的耐药性，且部分地区的耐药率呈逐年上升趋势。“随着抗生素耐药性的不断增加，肺炎球菌性疾病的临床治疗难度也随之上升，有时甚至无药可治，导致很多宝宝备受疾病折磨。”许峰主任强调。

鉴于肺炎球菌性疾病对婴幼儿健康的严重威胁和抗生素的耐药问题，世界卫生组织已将肺炎球菌疾病列为需极高度优先使用疫苗预防的疾病。“经验证明，被动治疗不如主动预防！及早进行预防接种、为宝宝构建起免疫屏障，让宝宝获得抵抗肺炎球菌的免疫力，是目前普遍推荐的对抗婴幼儿肺炎球菌疾病的最有效方法之一。”陈磊医师强调，父母在为宝宝们做好换季防护的同时，也要把握预防接种黄金期，为宝宝撑起健康的保护伞。

此外，专家提醒，非纯母乳喂养、室内空气污染、营养缺乏、出生体重低、早产、免疫功能低下等都是婴幼儿发生肺炎包括肺炎球菌性肺炎的高风险因素，家长们一定要多注意。