慢性萎缩性胃炎的自诊自治

全球5亿胃病患者，中国就占1.2亿，是名副其实的“胃病大国”，这其中不包括对胃部不适视而不见、并未就医的大部分胃病患者。可见，与胃病自诊自治相关的健康教育、健康科普工作应该得到更好地普及和推广。

王阿姨是一个“老胃病”患者，经常胃脘部隐痛、不思饮食，进食后就出现上腹部饱胀不适，伴有嗳气恶心。半年前来湖南中医药大学第一附属医院脾胃病科喻斌主任门诊就诊，喻主任先让王阿姨做了胃镜、病理检查和14碳呼气试验，根据检查结果诊断为慢性萎缩性胃炎伴轻度肠化和幽门螺杆菌感染。王阿姨听说自己是慢性萎缩性胃炎后，非常害怕，担心会不会是癌前病变，喻斌主任安慰她说，慢性萎缩性胃炎是可以治愈的，同时给予了系统的中西医结合治疗，先用规范的四联疗法根除幽门螺杆菌，然后让王阿姨服用香砂养胃丸，半年后再复查胃镜和病理。近期王阿姨来我院复诊，复查胃镜和病理检查后提示为慢性浅表性胃炎。王阿姨终于放下了心中的大石头，萎缩性胃炎被逆转了。

喻斌介绍，慢性萎缩性胃炎是指胃黏膜上皮遭受反复损害导致固有腺体减少，甚至消失。该病约占慢性胃炎的10%~20%，多见于中老年人，发病率随年龄增长而上升。由于腺体萎缩或消失，并常伴有肠上皮化生及不典型增生，所以临床上认为慢性萎缩性胃炎是癌前病变。但临床研究显示，慢性萎缩性胃炎的癌变率仅有2.55%~7.46%。除了年龄之外，慢性萎缩性胃炎还与幽门螺杆菌感染、自身免疫性疾病、酗酒、服用某些药物等有关。上述各种因素的作用使胃黏膜表面反复受到损害，久而久之导致胃分泌腺体萎缩、胃酸分泌减少、消化功能减弱，从而形成慢性萎缩性胃炎。

慢性萎缩性胃炎常表现为上腹部隐痛、胀满、嗳气、食欲不振，或消瘦、贫血等。中医将慢性萎缩性胃炎归纳到“胃脘痛”“痞满”“嘈杂”等范畴。本病主要因情志失和、饮食不调、外邪犯胃、药物所伤，以及先天不足脾胃素虚等多种因素损脾伤胃，致使脾失健运、胃失和降、中焦枢机不利、气机升降失调，从而产生气滞、食停、湿（痰）阻、寒凝、火郁、血瘀等各种病理产物，进一步妨碍脾胃气机之升降；另一方面由于脾胃运纳功能受损，气血生化乏源而致使胃络失养。中医治疗慢性萎缩性胃炎多从胃阳不足、湿阻气滞的病机入手，治疗方法以健脾养胃、理气化痰、降逆止呕为主。

中医治病必须遵循辨证论治的原则，不是所有的慢性萎缩性胃炎都适合服用香砂养胃丸。香砂养胃丸治疗慢性萎缩性胃炎需要符合不思饮食、胃脘满闷或吐酸水，喻斌主任判断王阿姨正是这种证型。

最后喻斌主任还特别提醒，慢性萎缩性胃炎需在正规医院诊断，如果发现萎缩性胃炎伴有非典型增生，这种类型的萎缩性胃炎转化成胃癌的几率将大大提高，需要专科医生指导治疗，不可随意服用药物。▲