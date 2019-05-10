膝关节术后如何防僵直

北京清华长庚医院康复医学科主任 潘 钰 □陈固稳

膝关节是人体最大也是最复杂的负重关节，其活动范围大，且周围缺乏软组织保护，一旦发生创伤，常引起关节活动范围受限、关节疼痛迁延，最终引起关节软骨退行性病变，甚至关节僵直。关节僵直是一种常见创伤后遗症，即膝关节手术或创伤后变得僵硬、关节活动度受限、不能打弯。

创伤后膝关节僵直的发病率在美国等医疗发达国家高达11%，在我国发病率就更高。膝关节僵直多发生于关节内骨折，常见的有股骨远端骨折、胫骨平台骨折、髌骨骨折等。

膝关节发生创伤后，关节制动导致骨骼肌缺乏收缩用力，造成肌肉废用性萎缩，出现肌力下降。再者，关节内损伤会导致关节和软骨组织的水肿和纤维化，进而导致关节周围组织粘连，形成关节僵直。僵直后出现关节活动度下降，加上制动造成血液循环不畅，会进一步加速关节僵直，循环往复，如不进行干预，会严重影响到患者的日常工作与生活。

手术或创伤后，有效的康复治疗对患者很重要。一般认为，手术治疗后1个月内是康复治疗的黄金时间。根据创伤的严重性和内固定特性，患者可酌情推迟康复治疗的开始时间，但一般不应该超过3个月。早期锻炼以持续被动活动为主，可利用下肢膝关节康复器（CPM机）进行练习。这有利于维持关节活动度，促进软骨和软组织的恢复，减少关节粘连。针对患者的具体情况还采取如关节松动术、软组织松解、末端伸膝训练、本体感觉训练、平衡训练、日常活动训练等，尽快改善关节活动范围，重建关节滑动机制，增加肌力，恢复膝关节功能。其中本体感觉训练对恢复因创伤造成的神经控制能力减弱有明显疗效。