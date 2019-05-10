中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）

耳鼻咽喉头颈外科主任医师 孙敬武 □尹 飞

三岁小孩都知道每个人有两个鼻孔，可您知道它们是如何呼吸的？为何要长两个鼻孔而不是一个大鼻孔呢？

鼻子有呼吸通气、加温加湿、过滤清洁、发声共鸣、嗅觉等功能。它之所以能够完成诸多重要生理功能，与其独特的解剖结构密不可分。鼻子由外鼻、鼻腔和鼻窦三部分组成，其中鼻腔是一个复杂的三维空间，尤其是鼻腔外侧壁的结构。

鼻腔外侧壁自上而下有三个呈阶梯状排列的长条形骨片，分别称为上、中、下鼻甲，每个鼻甲骨下方的间隙称为上、中、下鼻道。这样复杂而精密的设计，大大增加了鼻腔黏膜表面积，可以增加人体呼吸气流通过鼻腔时与黏膜接触的时间，从而更好地完成对空气的加温加湿及清洁过滤。此外，这种结构还会形成一定的鼻阻力，这是维持鼻子正常通气的前提条件。由于鼻阻力的存在，使得进入鼻腔的气流被分为层流和湍流，从而有助于气体进入肺泡进行交换。

正常人体的鼻阻力会呈现昼夜及左右有规律和交替性的改变。这种变化主要是受到双侧鼻腔下鼻甲黏膜充血状态的影响，也就是说，鼻子双侧的血管会一张一弛，导致了两侧鼻腔内阻力出现改变，进而使一个鼻孔工作，另一个鼻孔放松。这就可以让一个鼻孔在大量过滤空气时，另一鼻孔在此期间储备黏液。每间隔2~7小时会出现一个周期，这叫做生理性鼻甲周期或者鼻周期。生理性鼻甲周期的存在，可以促使人类在睡眠时反复翻身，调整睡眠姿势，有助于缓解疲劳。▲