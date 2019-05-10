超四成患者需心脑同治

受访专家：北京安贞医院心脏内科中心副主任、心内四科主任 柳景华

北京天坛医院神经介入科主任兼北京安贞医院神经介入科学科带头人 缪中荣

不久前，首都医科大学附属北京安贞医院进行了一台特殊的手术，北京天坛医院神经介入科主任兼北京安贞医院神经介入科学科带头人缪中荣，与北京安贞医院心脏内科中心副主任、心内四科主任柳景华轮番“上阵”，为一名颈动脉和心脏冠脉都严重狭窄的患者植入了血管支架。这是北京安贞医院第一例心脑同治的手术，也意味着“心脑同治”医疗平台的正式启用。

据缪中荣介绍，由于脑血管疾病和心血管疾病有着共同的病理变化基础——动脉粥样硬化，临床中，两类疾病交叉存在的情况十分多见。“比如，我们治疗缺血性脑血管病时，发现70%的患者都放过冠脉支架。目前文献统计显示，心脑血管患者中，约40%同时合并心脑和外周动脉疾病，但实际上，动脉硬化是全身性疾病，需要心脑同治的患者比例应该超过40%。”

脑心共患疾病的致死率高，一方面在于疾病累及多个器官系统，病情较重。缪中荣说，尽管两类疾病用药大多一样，治疗方法也相似，但由于脑血管病和心血管病在医院分别归属不同科室，患者就诊于某一科室时，势必导致另一疾病治疗的延误。临床常会遇到这样的问题，医生认为脑血管的问题比心血管重，于是先做脑部手术，可在术中或等待冠脉手术时，心脏就出问题了。同样，一些心脏科大夫在做搭桥手术时，病人也可能因为脑血管出问题而昏迷。

另一方面，某些脑心共患病在治疗理念上也存在矛盾。比如，神经外科手术之前，通常要将抗血小板药物（如阿司匹林、氯吡格雷等）停掉1~2周，在这个等待的过程中，患者就会冒着巨大的心血管疾患风险。此外，如果一位患者同时患有心脏缺血性病变（心肌梗死）和出血性脑卒中（脑动脉瘤或血管畸形），两类疾病的治疗原则就完全相反，缺血性卒中需要活血化瘀，进行“双抗治疗”，而出血性卒中需要止血治疗，在这种情况下，单一分科治疗必然会给患者造成新的隐患。

柳景华认为，学科的交叉与融合是一种趋势，应当多学科服务一个病人，而不是让病人找不同的科室。心内科与神经介入科的联合正是出于这种考虑，它不仅能让患者获得最佳治疗，还能够降低病人就医的时间成本和经济成本。“以我们今天的这位患者为例，如果她跑两家医院的两个科室看病，估计最快需要1个月时间，但我们现在一台手术就把问题全解决了。在术后用药时，我和缪主任也是商量着来，看怎么兼顾脑血管和心血管。”

老龄人口的激增，使得合并心脑血管病的患者数量不断增加。缪中荣说，在神经科，所有手术之前都要先评估心脏，看冠脉、心脏结构如何；在心脏科，大夫们也会常规关注颈动脉问题。但仅仅这样还不够，患者也需要有这方面的意识，同时关注脑血管和心血管健康，防范动脉粥样硬化，一旦发现问题，就应该“心脑同治”。（记者 张 芳）