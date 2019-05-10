吃蘑菇可降低患认知障碍风险

新加坡国立大学研究人员领衔的一个研究团队在新一期美国《阿尔茨海默病》杂志上发表论文说，每周食用超过300克蘑菇的老年人，患轻度认知障碍的风险可降低一半。

轻度认知障碍是指老年人出现轻度记忆或其他认知功能障碍但未达到痴呆标准的认知损伤状态。研究人员认为，食用蘑菇有助于降低患认知障碍的风险，是因为蘑菇中含有一种特殊化合物——麦角硫因。麦角硫因是一种天然的抗氧化剂和抗炎剂，人体无法自行合成，但可以从食物中获取，蘑菇是该物质的主要来源之一。

研究团队在2011年至2017年间采集了600多名居住在新加坡的60岁以上华裔老年人的身高、血压和饮食习惯等多项数据。随后，研究人员又对研究对象进行了神经心理评估和认知障碍评定。

在排除年龄、性别、吸烟饮酒、高血压和糖尿病等风险因素后，他们发现，那些每周吃两次、每次约150克烹饪过的蘑菇的老年人，比每周吃蘑菇少于一次的老年人患轻度认知障碍的风险低50%。研究中共涉及金针菇、平菇、香菇和白蘑菇等6种常见食用蘑菇及其加工制品。

这个研究团队此前研究还发现，认知障碍患者血浆中麦角硫因的水平明显低于同龄健康人。接下来，他们将继续针对麦角硫因和其他植物成分，如茶叶中的茶氨酸和儿茶素，开展对照实验，以确定麦角硫因在延缓认知衰退方面的有效性。