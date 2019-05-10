“与太阳一起吃饭”防病

人体生物钟（昼夜节律）是人类为了顺应大自然周期性规律而产生的一种适应循环。近日，来自美国、英国的研究表明，按点吃饭可防多种疾病。

英国曼彻斯特大学研究员大卫·贝克托德博士及其研究小组以小鼠为对象，展开了生物钟对新陈代谢和消化的具体影响研究。结果发现，小鼠在“错误”的时间进食（如深夜进食）会导致生物钟紊乱，随即触发胰岛素释放，刺激体内蛋白质在不必要活动的时候变得更加活跃，这使得糖尿病、肥胖、代谢紊乱和心脏病的发病风险升高。

美国得克萨斯农工大学遗传学教授本·J·格林威尔博士则对一组小鼠进行有节律的喂食，另一组小鼠随意进食。5周后，研究人员检查小鼠肝脏在一天中不同时段的基因表达情况。对比分析发现，与按点进食的小鼠相比，无规律进食的小鼠70%的肝脏转录循环失去节律性。格林威尔博士表示，人体内的节奏性基因表达可确保新陈代谢等生理行为的运行周期。当昼夜节律正常、进食规律时，肝脏中的大多数基因表达会保持节奏，预防肝脏病变。美国预防医学专家迈克尔·克鲁帕恩针对上述研究表示，“与太阳一起吃饭”（顺应生物钟进食）可以提高身体的工作效率。