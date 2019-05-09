大势所趋 药企布局中药材战略储备

中药有数千年的历史，不仅为中华民族的繁衍生息做出了突出贡献，而且在防控重大疫情中有着不可替代的突出作用。

中药材战略储备并非新生事物，在计划经济时期，曾是国内中药材三级采购供销体系的重要组成部分。在中国药材公司的牵头下，国内几个大型战备仓库及各级药材公司发挥了行业“储水池”作用，直到上世纪80年代中期才开始随着市场经济发展而逐步消失。

在2003年“SARS”及2009年“H1N1”两次重大疫情的防控工作中，出现了防控药物原料药价格大幅上涨的局面，如中药材金银花，一般情况下市场价每公斤30元左右，而在疫情到来时却达到每公斤400元左右，其它中药材如连翘、贯众等价格也是呈几倍、几十倍的增长。由于需求紧张，原料药价格大幅攀升，而中成药价格是由国家来控制，导致制药成本大大高于中成药的零售价格，致使一些制药厂家停产，造成药品供应紧张、甚至无药可买的后果。

经历了2003年“SARS”及2009年“H1N1”两次重大疫情危机之后，政府和企业层面开始不断推动中药材储备战略。

2015年4月27日，国家层面颁布了《国务院办公厅关于转发工业和信息化部等部门中药材保护和发展规划(2015—2020年)的通知》提到，加强中药材供应保障，依托中药生产流通企业和中药材生产企业，完善国家中药材应急储备，确保应对重大灾情、疫情及突发事件的用药需求。

中药材保护和发展规划颁布之后，立马有上市公司开始切入中药材战略储备库项目。2016年9月，陕西必康制药集团控股有限公司，规划投资50亿元建设山阳 必康国家级中药材战略储备库项目；2017年2月，北京同仁堂平江白术有限责任公司在平江正式揭牌成立，该公司将建设成为同仁堂集团在长江以南地区的战略储备基地。

不过，相比其他上市公司刚刚开始布局的中药材战略储备库，康美药业是布局时间早、布局范围广的中药企业。

早在2011年，在国内中药材价格与供应维稳体系濒临失控的背景下，东阿阿胶、天士力、云南白药、江中制药、三九、滇虹药业、康美药业7家国内药企签订备忘录，共建中药材种植基地和原料储备交易平台，以此解决原料短缺、价格上涨等难题。

在业界推动下，2012年，国家开始规划建设中药材国家储备制度和中药材生产预警机制，以防止药材价格的剧烈波动，彼时国家规划建立了国家级和省市区两级的药材储备制度和药材生产预警机制。

据了解， 康美药业于2011年就在甘肃省陇西县出资设立全资子公司康美甘肃西部中药城有限公司，建设了“50万吨现代中药材仓储物流及交易中心”项目，将项目建设成中药材储备中心和中药材现货交易平台。康美甘肃西部中药城中药材静态仓储能力将达到50万吨，年吞吐量可达200万吨，实现年交易额100亿元，成为一站式仓储物流及现货交易中心。

该项目一经开展，就入选了国家拟扶持中药材生产项目建设，2012年，国家划拨扶持资金1000万元扶持该项目建设。2013年，康美药业“中药材现代仓储物流及交易中心”项目再获国家2013年度中药材扶持资金250万元。

除此之外，康美药业旗下康美中药网通过整合物流、仓储基地资源，建设现代医药物流配送系统，目前已设立了包括北京、东北、上海、普宁、四川在内的30多处分布全国的现代化医药仓储物流中心，以及覆盖全国各药材主产地共380多个二级服务网点。