阿司匹林不会让血管变脆

“医生，我听人说，阿司匹林吃多了，副作用很大，会让血管变薄变脆，还容易胃出血、脑出血！” 近半年来，临床中遇到这样的咨询越来越多。在心脑血管疾病领域应用这么久的阿司匹林，怎么突然就被认为有问题了？

我们常说的心梗脑梗，往往是因为动脉血管内形成血栓，堵住血管，导致相应部位组织因缺血而坏死。其中，堵在心脏是心肌梗死，堵在大脑就是脑卒中。这一过程中，血小板会在一种酶的作用下成为血栓形成的关键物质。阿司匹林刚好可以使这种酶失去活性，从而抑制血栓形成，防止血管被堵。因此，20世纪以来，阿司匹林应用最广泛的领域就是预防心脑血管疾病。

不过在2018年，哈佛和牛津大学的研究团队分别报告了两项大型临床试验结果：前者对1万多名志愿者进行12年的随访发现，相比安慰剂组，服用阿司匹林只让心肌梗死、中风、心血管原因死亡等严重不良事件的发生率下降了4%；后者对1.5万名40岁以上的糖尿病患者进行7年的研究显示，阿司匹林仅将严重心血管疾病的风险降低了12%，却将发生大出血的概率提高了29%。

一时之间，阿司匹林副作用大，易导致出血的说法越传越广。但事实上，对心血管疾病风险中等的中老年人来说，阿司匹林的总体风险大于获益；可对做过心脏支架或搭桥、患过心肌梗死与缺血性卒中的患者来说，阿司匹林能显著降低复发率，获益明显大于出血风险。此外，如前面所说，阿司匹林防血栓的原理是抑制了一种酶的活性，然后间接作用于血液内的血小板，它不会对血管壁直接产生影响，当然也就不会让血管变脆。

不过，必须强调的是，阿司匹林不是“有病治病，无病强身”的万金油，某些宣传中建议“所有老年朋友长期服用小剂量阿司匹林”的说法是荒谬的。服用阿司匹林要谨记以下几点：它是处方药，不能乱服，要听从医生的建议；不能随意停药，对大部分患者而言，疾病是伴随终身的，需要持续治疗；就诊时，要详细告知医生自己的病史和现有服用药物情况，便于医生诊疗和调整剂量；服用药物期间，遇到便血和头疼等症状应及时告知医生，便于医生迅速处理，减轻不良反应。▲