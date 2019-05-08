养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

想健康一辈子离不开八种好食物

改善皮肤细纹：葡萄

细胞代谢会产生自由基，对皮肤伤害极大，而葡萄里的抗氧化剂能预防和修复自由基导致的皮肤干燥、起皱纹和松弛下垂问题。一天吃两小串葡萄就可满足正常人每日20%的维他命C摄入量，还可防止皮肤弹性蛋白的流失。

消除坏情绪：全麦面包

美国巴尔的摩莫西医疗中心的凯利奥康纳博士称，情绪不佳的人喜欢吃甜食，因为碳水化合物能刺激大脑分泌5—羟色胺，缓解压力，消除抑郁情绪。但是简单碳水化合物易造成血糖大幅度波动，让心情变得更糟，所以应尽可能选择复杂的碳水化合物，如扁豆和全麦面包。

去除青春痘：核桃和鱼肉

密歇根州立大学研究发现，富含欧米伽—3脂肪酸的食物能显著减少皮肤感染，其中包括炎性痤疮和粉刺，鱼肉和核桃、亚麻籽都是不错的选择。

减少指甲劈裂：鸡蛋

不要认为指甲只有一层，其实它还有角蛋白层。如果你的指甲比较脆、易劈裂，最快捷的补救办法是补充蛋白质。多数人每天需要补充45至65克，可以吃一些瘦牛肉、家禽肉和坚果。另外，早餐吃两个鸡蛋就能摄入12.5克的蛋白质。

滋润头发：绿茶

头发质量差的人最好每天喝2至3杯绿茶。茶里的咖啡因能减慢某种化学物质的分泌，而该物质会诱使毛囊萎缩，让头发看起来很稀疏。

消除口臭：原味酸奶

嚼块口香糖虽然能快速清新口气，但是治标不治本。口臭是舌头上、牙齿间、喉咙处积累的细菌所致。如果口香糖糖分较多，还会加快这些微生物的生长，使口气更臭。日本研究人员发现，饮用原味、无糖酸奶能清除口腔里发臭的硫化物。

缓解经前不适：牛奶

纽约内分泌专家苏珊雅各布布斯表示，缺钙的女性会体验更严重的腹绞痛、情绪波动和腹胀等经前不适。研究发现，每天补充1200毫克的钙能将这些症状减少48%。

让精力更充沛：苹果加花生酱

这个组合里含有丰富的膳食纤维和蛋白质，比饼干这样单独的碳水化合物消化时间更长，所以能源源不断地为身体补充能量。【详细】

“三味药茶”抗衰老

伸筋草。其性辛温、味苦，入肝经，具有舒筋活络、祛风散寒、除湿消肿的作用。对于老年人骨质疏松、关节酸痛、四肢软弱无力、抽筋等常见问题有很好的缓解和治疗效果，建议这些人群可经常用伸筋草泡水喝。

远志。关于远志有一段有趣的传说：话说古代有一秀才，娶得颇通药理的药铺主之女为妻。某年夏日，秀才参加省城乡试。临行前，妻子把一段棕色圆木（当时称为“大胆”）交给他，说此木可助夫君一举夺魁。秀才不解，妻子解释道：“相公赶考，千里迢迢，天气酷热，日间赶路，夜来读书，岂不有害健康？‘大胆’内服有安神补益之效，外用又可治痛疸、肿毒，可保相公一路安康。”后来，秀才果然考中第一名。秀才深感此木神效，但认为药名“大胆”比较粗俗，于是更名“远志”。建议大家平时可取远志适量，用开水冲泡饮用。

益智仁。益智仁味辛，性温，归脾、肾经，古代相传吃了它可以高中状元，故取名“状元果”，同时也由于它能益智、强智，所以又称益智仁。现代临床还常用于治疗老年痴呆、呕吐、肾虚、尿频、遗精等症。建议平时可取适量益智仁，用开水冲泡饮用，此茶对老年人健忘、精神不振效果尤佳。【详细】

青少年时多吃菜，中老年时更精明

我们已经知道健康与饮食习惯息息相关，而一项新研究发现，青少年时期的食谱是否健康也直接影响着中老年时期的智力、认知能力等状况的好坏。

该研究发表在专业杂志《神经病学》上。该研究持续了20年以上，超过2600位志愿者参与了这项研究，志愿者们最早参与测试的平均年龄在25岁左右。从一开始接受调查研究，到隔7年和20年再接受相关测试，他们在认知能力测试方面出现很明显的差异。分析结果显示，青少年时期多吃有益心脏健康的食物可能对中年时期的认知表现等方面产生影响。

这里所说的“健康饮食”主要是指少肉多蔬菜。研究人员专门研究了这种会进食大量蔬菜和水果、中等量的鱼肉、坚果和少量肉类的“地中海式饮食”习惯。他们认为，饮食清淡对大脑有很好的保护作用。尤其是能够严格遵循健康饮食习惯的人，在中年时期思维能力会比没能坚持健康饮食习惯的人高出46%。【详细】

这样健身才能有效

每周起码锻炼3次，才能享受运动益处。每周锻炼1~2次不会带来持久的健康益处。美国罗格斯大学的运动学家肖恩认为，每周至少需3天进行有计划的锻炼。研究表明，久坐会抵消任何运动的好处。所以，赶紧动起来。

举铁是塑造肌肉的有效方式。举铁，就是用杠铃、哑铃等铁器进行举重的锻炼方式。举铁是增强肌肉力量的好方法，但有些女性担心因此变得过于粗壮。其实，女性生成的睾酮数量比男性少得多，这意味着她们再怎么锻炼也不会肌肉过度发达。

不过，举铁不能将脂肪变成肌肉。从生理学角度看，它们是两种不同的组织。脂肪被夹在皮肤和肌肉中间，还会包裹在心脏等器官外部。肌肉组织可被细分为3种主要类型：平滑肌、心肌和骨骼肌，分布于全身。举铁真正能做到的是，帮你在任何脂肪组织内及其周围构建肌肉。减脂的最佳途径是健康饮食配合锻炼。

运动其实最健脑。大量研究表明，体育锻炼才是改善认知功能的最佳方式。美国马里兰大学的研究者发现，有氧运动对增强大脑功能有无与伦比的好处。这种锻炼不仅对大脑有益，还有助于心脏健康。

想保持好身材，一周都不能停。大多数人一周内不进行规律锻炼，肌肉组织就会开始分解。 “用进废退”这个原则非常适用于健身领域。

平板支撑是锻炼腹肌的“王牌”。有人用仰卧起坐练腹肌，其实只能针对腹部肌肉，而平板支撑调动了人体侧面、前面和背部几组肌肉。因此，如果你想增强核心肌肉群力量，尤其是想练腹肌，那就选择平板支撑吧。【详细】

“感冒”别大意 小心是心梗

近日，65岁的刘华宋（化名）连续几日肩膀酸疼，手脚发软，像往常一样以为自己患上了感冒，可谁知，竟是得了随时会致命的急性心梗，如果不及时救治，后果不堪设想。原来，感冒与心梗都会出现胸痛、胸闷症状，常常被混淆。那么，哪些症状可能是心梗的早期信号呢？我们又该如何防治呢？

心脏部位隐隐绞痛，伴随胸闷气短。人体正常情况下心脏部位的跳动是有一定节奏的，当人体在进行剧烈运动后，心脏会加快跳动，来供给全身的血液。但是对于心梗早期患者来说，在日常生活中，身体经常容易感觉到心脏有隐隐绞痛的感觉，胸口像是被人打了一拳，时常感觉到喘不过气来。一般来说，如果发现自己身体经常出现了心脏隐隐作痛、胸闷气短的情况，建议尽早去医院进行相应的检查，在平时要保持平稳的情绪，人在情绪激动的时候，身体内的血液循环容易加速，心脏的负担也会加重，对人体于心脏部位的健康是不太有利的。

情绪敏感。在心梗发作之前，脑血管疾病比较重的患者可能出现很多情绪上的问题，比如精神紧张，对周围的事物很敏感，产生没有理由的恐惧感和焦躁感，坐立不安，心中很烦闷，甚至出现晕倒等症状，也可能是心梗发作的前期表现。

身体经常冒冷汗，感觉疲惫乏力。当人体心脏部位的供血系统出现异常的时候，人体血液循环会受到阻碍，很多朋友在做好了防寒保暖措施后，身体却经常出现冒冷汗的情况，同时有的人还会有四肢乏力、精神疲惫的情况发生，这些症状都有可能是心脏部位供血异常导致的，在日常生活中要多加留意。

不明原因的恶心、呕吐、咳嗽。相关数据显示，约46%的心梗患者在早期，还会出现一定程度的恶心、呕吐、咳嗽等症状，由于这些症状不是很典型，很多患者可能会误以为是消化系统出了问题，从而耽误了治疗。

目前，心梗患者的死亡率并无显著改善，因为心梗抢救有严格的黄金时间窗，如果过了4～6小时的抢救黄金期，再高超的技术都回天乏力。如果患者出现突发性的心前区疼痛，持续20分钟以上仍不能缓解，并伴有大汗淋漓、面色苍白、呕吐、恶心、濒死感等症状，就要考虑是心梗，应及时拨打120急救电话。建议患者尽量不要选择自行打车前往医院，应等待120急救车，因为急救车到达时便可开始急救，这样可以为患者争取最宝贵的黄金抢救时间。【详细】

怎样判断患上前列腺增生？

尿频、夜尿增多尿频为早期症状，后期膀胱有效容量减少，使尿频严重，严重者会尿急、尿失禁。

排尿困难进行性排尿困难，比如尿线细而无力、排尿不尽，有时会尿到鞋子和裤子上。

尿潴留前列腺增生较重者，梗阻严重时可因受凉、饮酒、憋尿、感染等原因导致尿液无法排出发生尿潴留。

如何保护好前列腺？

加强体育锻炼 腹部、大腿和臀部的运动可以对前列腺起到按摩作用，促进前列腺组织的血液循环和淋巴循环。

不要让前列腺受“刺激” 前列腺是敏感的器官，酒精、辛辣食物引起前列腺血管扩张、水肿，可加重或诱发前列腺炎。久坐、骑车可直接压迫“刺激”前列腺，影响前列腺的血液循环及静态分泌。每天喝2000毫升以上的白水或茶水，可以充分清洗泌尿道，对前列腺的保健有好处。补充含锌元素多的食物如苹果、南瓜子、杏仁和芝麻等，可以增加前列腺的抗炎和抗癌作用。少吃辛辣食物及少饮酒，可以减少前列腺充血。

蹲式排尿 蹲式排尿可促使周围肌肉群对膀胱和前列腺的挤压作用，有利于引流前列腺液，不会产生尿液逆流，从而达到有效预防和治疗前列腺炎的目的。对于中老年人老说，蹲式排尿还可以解决残余尿的问题。【详细】

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