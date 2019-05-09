5月7日，由云南三七科技有限公司联合中康资讯第一药店管理学院共同举办的云三七“心脑健康中国行2.0”项目启动会在北京举行。

中华医学会老年医学分会第九届主任委员、卫计委老年医学研究所研究员、副所长于普林，中国疾控中心慢病中心肥胖与代谢性疾病防控室副主任李剑虹，中康资讯股份有限公司副总裁黄警，云南三七科技有限公司营销中心总经理周洪海及全国近30家重点连锁药店相关负责人参加了本次大会。

据悉，云三七“心脑健康中国行2.0”项目主要是在中华医学会老年医学分会的专业指导下完成撰写《心脑血管疾病患者服务2.0时代应用指南》，云三七和中康资讯以指南的应用推广为契机，共同携手国内大连锁药店开展心脑健康中国行公益活动和王者药师争霸赛活动，旨在提升广大药店人的慢病服务专业能力和增强全社会对心脑血管慢性疾病的防范意识。

此外，“心脑血管疾病患者服务2.0时代应用指南”亦在本次启动会上隆重发布。

据中康资讯第一药店管理学院高级研究员邵雪飞介绍，为同时满足消费者和一线药店员工的需求，本次《心脑血管疾病患者服务2.0时代应用指南》共分为2册，分别是《心脑血管疾病患者服务规范》药店人篇和《心脑血管疾病防治规范》消费者篇。2册内容聚焦消费者所关注的重点疑虑和一线药店员工日常面对的多发问题进行编写，多维度多层次地满足消费者和药店人员对疾病知识的需求。

本次《心脑血管疾病患者服务2.0时代应用指南》涉及13项内容，包括疾病概述、疾病辨别、疾病检测、疾病调理与预防等。通过对这13项内容的编写，全方位的给予4种疾病相关内容的解读和指导。（刘曦）