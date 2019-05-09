“特色包”实现家医精准履约

近日，河南省三门峡市65岁的张奶奶，因反复头晕到三门峡市中心医院涧河街道第二社区卫生服务站就诊。签约家庭医生金海江给她做了相关的体格检查。考虑头晕可能与血压过高有关，金海江将情况汇报给三门峡市中心医院高血压科主任翟哲民。翟哲民建议社区卫生服务站给张奶奶实施动态血压监测。动态监测24小时后，监测数据直接由社区卫生服务站传输至高血压在线管理平台，翟哲民在线对患者血压进行评估，并出具诊断报告和治疗意见。

张奶奶能够迅速得到妥善诊治，得益于所在社区卫生服务站推出的高血压病患者家庭医生签约服务包中的“特色包”。通过这种特色服务包，由家庭医生从中沟通，提高了专科医生和患者的沟通效率，节省了患者的就诊时间，规范了就诊流程，最终达到医生省心、病人安心的效果。

“门诊以老人和儿童居多，常见病以高血压、糖尿病等慢性病及呼吸道感染、消化道疾病居多。针对门诊人群特点、辖区常见病、签约居民中慢性病患病情况等数据进行分析，我们特别推出4类12种家医签约服务包，以满足不同居民的个性化需求。居民可根据自身情况选择一种或多种服务包进行签约。”涧河街道第二社区卫生服务站负责人说。

该社区卫生服务站以“防在病前，控在日常，治在及时”为签约宗旨，针对不同人群，推出了预防季节性疾病的健康教育讲座、老年人营养不良风险评估及膳食指导、类风湿性关节炎和慢阻肺健康教育处方、儿童青少年超重与肥胖筛查、青少年视力测试、近视筛查及预防近视科普教育、为行动不便患者设置一键呼叫和上门诊疗服务等个性化服务包，通过精准履约，切实提高了签约居民的获得感和满意度。（记者 李季 通讯员 牛鹏磊）