融合术助双子宫畸形产妇分娩

北京复兴医院创新技术，为一位患者实施了宫腔镜辅助腹腔镜双子宫融合术。日前，该患者剖宫产下一3260克健康男婴。

专家介绍，双子宫是少见的子宫畸形，常导致不孕、流产、早产等情况。双子宫融合术中，子宫壁缝合非常重要，要求确保边缘对齐、不留死腔、无张力和血肿、宫腔能够承受150mmHg的压力，而且融合后妊娠、分娩时常会出现多种并发症，对医务人员的技术水平提出了很高要求。

2009年，北京市西城区复兴医院宫腔镜中心主任读到一篇双角和双子宫腹腔镜矫形后可承受高宫腔压力的文章，萌生了开展双子宫畸形腹腔镜融合术的想法，并得到宫腔镜中心医护团队的支持。在成功实践34例完全双角子宫腹腔镜融合术的基础上，团队于2017年11月27日为患双子宫畸形、胎停流产后4年不孕的一位患者进行了宫腔镜辅助腹腔镜双子宫融合术。术后7个月，该患者又一次怀孕，并于2019年3月25日剖宫产下一3260克健康男婴。根据文献检索，此前，全球仅有2015年伊朗报道腹腔镜双子宫融合分娩2例。这一成功分娩病例填补了我国此领域空白。（特约记者田娜）