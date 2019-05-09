新鲜益母草滚瘦肉 活血祛瘀

主要功效：活血化瘀，利水消肿，清热解毒。

推荐人群： 活血祛瘀新生，焕发妈妈的美丽容颜。

材料：新鲜益母草 200克，瘦肉100克，鸡蛋1只，生姜数大片（2人份）。

烹调方法：新鲜益母草洗净，切段；瘦肉洗净切片，用生粉和盐稍腌10分钟；鸡蛋打匀备用；水开后放入益母草，滚约5分钟，再放入瘦肉片滚2分钟；最后把鸡蛋液倒入，搅拌均匀，加盐调味，即可食用。

汤品点评：益母草专入血分，能活血调经，常用于治疗妇女血瘀经产，为妇科经产的要药，所以有“益母”之称。对于本身有血瘀之症的女性来说，这款汤是不错的食疗。例如你伸舌头，发现舌边有瘀斑，日常脸色比较暗淡，眼圈黑，痛经有血块，身体有一处疼痛，固定不移，刺痛感等，这些都是瘀血症的一些表现。

不过益母草微寒，所以这款汤加了生姜与其相制约，这样会让更多妈妈都适合喝这款汤。

值得注意的是，因为这款汤的活血作用，所以孕妇妈妈就不是很适合。