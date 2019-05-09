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食管癌分期可用无创影像检查

2019年05月09日08:24 来源：健康报网

食管癌手术治疗前，对患者的病情进行分期，是医生选择治疗方案的关键点。为提高食管癌术前诊疗的精准性和安全性，河南省肿瘤医院放射科曲金荣团队在国际上首次应用磁共振成像这种无创性影像学检查方法，为食管癌患者提供更为精准的分期结果，弥补了以往超声内镜诊疗的不足。这一方法被称为“MRI在食管癌T分期的应用”，相关论文近期发表于国际著名放射学医学杂志《欧洲放射学》上。

“河南省是食管癌高发省份，以往医生在制订手术方案之前，都会通过超声内镜进行诊断，以确定适合患者的治疗方式。”曲金荣说，但超声内镜属于有创性检查，且只能确定肿瘤侵犯面积的大小及早期病变侵犯的深度，无法准确确定局部晚期（T3-T4）肿瘤对食管的侵犯深度。同时，不少吞咽困难的患者，很难完成超声内镜检查。

为了解除这部分患者的痛苦，曲金荣与磁共振生产厂家多次沟通，提出了自己的需求和设想。“磁共振扫描速度比较慢，而食管、心脏、肺等器官都处于运动之中，会对食管的图像造成很大的影响，传统的磁共振扫描技术无法准确得出结果。目前，国际上各大医疗器械厂家的产品都没有为食管癌患者进行食管检查的功能，这是一个从0到1的过程。”曲金荣说。曲金荣的设想获得了磁共振生产厂家的技术支持。

“我们由两名医生专门负责这方面检查报告的书写，通过不断积累、总结经验，提高检查报告的准确性。目前，这项技术检查报告的准确性和术后病理检查结果相比，能够达到90%。”曲金荣说，“现在，在我们医院，已经有超过2000名患者因此获益”。（特约记者庞红卫 通讯员常榕）

(责编：许心怡、杨迪)


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