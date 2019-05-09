专家：儿童期肥胖比成年后肥胖更易罹患慢性病

山西省政府新闻办举行新闻发布会，山西省卫生健康委员会副主任冯文忠介绍了该省2019“全民营养周”活动有关情况。 范丽芳 摄

5月8日，山西省政府新闻办举行新闻发布会，山西省卫生健康委员会副主任冯文忠介绍了该省2019“全民营养周”活动有关情况，与会专家针对儿童肥胖等社会关注焦点进行解答。

儿童肥胖问题已成为严重的公共卫生问题。山西省疾病预防控制中心慢病防控与学生保健科科长任泽萍介绍，对“山西营养与慢性病家庭队列”的研究结果证实了儿童时肥胖会持续到成年时期，而始于儿童期的肥胖比成年后肥胖更容易罹患各种慢性病。

针对此，任泽萍建议，要减少少儿不健康食物及含糖饮料的摄入，减少久坐不动的行为；且儿童“致肥胖生活方式”的养成，大多来自于对父母习惯的继承，需要以家庭为基础进行肥胖干预。

每年5月的第3周为“全民营养周”，今年山西的“全民营养周”活动将于5月12日至18日举行，活动主题为“合理膳食、天天蔬果、健康你我”。儿童肥胖仅是此次“全民营养周”关注的话题之一。

山西省健康教育中心主任董海原，山西医科大学公共卫生学院副院长、山西省营养学会理事长邱服斌，山西医科大学第一医院营养科主任孙萍等专家围绕如何合理膳食、营养在预防疾病发生中的作用等话题进行介绍。

新闻发布会现场，山西省卫生健康委副主任、新闻发言人冯文忠介绍，近年山西居民营养水平不断提升，肉类食物、蔬菜水果摄入不断增加，以谷类食物供能为主，整体膳食结构在向好的方向发展；儿童、孕妇乳母和老年人的贫血率在不断下降，“但依然存在一些问题，如食用油、糖和盐的摄入依然较高；能量摄入与支出不平衡；身体活动水平普遍不足，静态生活时间较长，体育锻炼率较低，这也是超重肥胖、高血压等慢性疾病不断攀升的重要原因，也提示我们营养工作需要更进一步向纵深推进。”

2019年“全民营养周”期间，山西省疾控中心、山西大医院等12所相关医疗单位将举办系列活动，37家成员单位的医疗机构志愿者将组成“营养宣讲团”走进校园、社区、医院、福利院等场所，预计直接受众人数达近2000万人。

“全民营养周”已连续举办四届，每届活动主题不一，从“天天好营养”到平衡膳食、合理膳食、惠吃惠动，倡导内容更加科学、主题更加与时俱进。冯文忠介绍，希冀通过系列主题活动，加强全民营养宣传普及，整合调动全省营养行业资源，全面提升公民营养健康素养水平。(范丽芳 高雨晴)