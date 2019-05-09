国家医保局督促大同两医保中心整改拖欠百家药店结算费用问题

人民网北京5月8日电 （记者李红梅）近期，国务院“互联网+督查”工作发现，山西省大同市存在两级医保中心互相推诿，拖欠百家药店结算费用达1500多万元，同时落实放管服改革政策不到位等问题。5月7日下午，国家医保局党组召开会议，认真分析督查反映的相关问题，研究提出整改措施。

会议认为，这是一起地方医保部门不作为、慢作为的典型事件，充分反映出部分地区医保部门宗旨意识淡薄，工作中仍存在形式主义、官僚主义等问题，暴露出一些地方贯彻落实党中央、国务院决策部署还存在打折扣、搞变通等现象。会议要求，山西省医保局对督查反映的问题要立行立改，切实改进和提高医保经办服务水平。全国医保系统都要从中吸取教训、敲响警钟，并举一反三、引以为戒。

《 人民日报 》（ 2019年05月09日 11 版）