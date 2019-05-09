有句话说，世界上有三样东西人人平等，失眠、脱发、痣。与失眠、脱发相比，痣好像不算什么特别让人犯愁的事情。但如果发现痣上突然长毛了，往往就会给人带来恐慌：这是否将要癌变？

回答是否定的，如果痣上的黑色素细胞营养比较充足，新陈代谢就比较快，痣上就会长出毛发，有些长出一根，有些则会长出好几根。但这并不意味其有任何负面影响，相反的，一般长毛的痣都是良性的。什么样的痣需要引起注意的呢？

一般，长在容易反复摩擦的部位的痣，比如长在脚底、手掌、会阴以及易受衣服摩擦的腰部、颈部等。素有“癌中之王”之称的黑色素瘤就多发生于手掌、足底等，所以，手脚部位的色素痣需要谨慎对待。如果突然发现身上的痣出现了以下特点:色素痣不对称、边缘不规则、颜色发生变化、直径大于5~6毫米、表面隆起等，建议及时就医行相关检查，必要时切除。

有问题的痣要尽早切除，但一定要到正规医疗机构处理。《中国黑色素瘤诊治指南(2017版)》中特别强调，擅自使用激光、刀割、绳勒、盐腌和冷冻等方法，不但不会预防黑色素瘤，还会导致色素痣发生恶变。

激光烧灼可以除痣，但是需要专业医生判断和操作，如果去除不干净，可刺激黑色素细胞发生恶性病变。黑色素瘤一开始在表皮，增殖的时候先水平生长，在表皮里扩大，之后开始垂直生长，进入到真皮后，会顺着血管和淋巴管转移、扩散。而激光、冰冻等措施，会把黑色素瘤细胞从表皮带到真皮，等于帮助黑色素瘤扩散。▲