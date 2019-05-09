孕期，不同时段有最佳睡姿

睡觉对普通人来说是一件很轻松的事，但对孕妇来说，有时会是种折磨。由于子宫增大，腹部压力骤增，孕妇会觉得怎么躺都不舒服，不合适的睡姿甚至事关母子安危。英国哈德斯菲尔大学近日一项新研究就显示，孕妇仰卧位睡觉会增加死产风险。那么，孕期用何种睡姿才科学呢？

头3个月：随意睡。此时，胚胎还非常小，子宫没有超出盆腔，无论怎么睡都不会压迫到胎儿。因此，这个阶段对睡姿没有要求，舒服就好。

4~6个月：左侧卧位。随着子宫增大，孕妈妈不能再趴着睡了。对有妊娠期高血压、糖尿病，胆汁淤积、胎儿宫内发育受限的准妈妈来说，趴睡容易造成胎儿宫内缺氧，此时推荐采取左侧卧位的睡姿。同时，随着孕周增大，子宫自然向右旋转，左侧卧位可改善这种旋转，从而起到增大血流、提高血氧的作用。

7~10个月：左侧卧位、右侧卧位轮换。孕妈妈的子宫又重又大，仰卧位会压迫下腔静脉，造成血液回流受阻，从而出现胸闷、心慌的症状。如果胎盘血流受阻就会出现胎盘早剥、宫内缺氧等严重后果。孕晚期的正确睡姿应是侧卧位，最好左侧右侧轮换着睡。

另外，建议孕妈妈的床垫要选择软硬适中的，太软不容易承托起脊柱，太硬会造成翻身不适。通常选择席梦思中较硬的一面即可，配上乳胶垫效果更佳。▲