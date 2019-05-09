服药，别忘这几个原则

生活中，很多老人苦恼自己成了 “药罐子”，一个人吃着几种西药和几十种保健药的例子并不少见。

老人吃药多，有几个原因。一是越来越多的50岁以上人口集多种慢病于一身，药物是最直接的解决办法。二是多次更换医生和专科看病，每个医生开的药不同，造成老人每天服用七八种药。三是老人多信任中药，因此存在中药、西药同时服用的现象。四是很多保健品成分含西药，治疗用药和保健品重复服用。

家有服药老人，在用药上要掌握以下原则。

把握用药。吃药出现不良反应，应先暂停服用，及时咨询医生，进行换药。

优先治疗。急症先处理，慢症先缓行。如有心血管疾病的老人出现感冒发烧或急性胃肠炎时，要优先治疗急症，暂停使用降血脂、软化血管等药物；如突发心脑血管急症时，应暂停慢性胃炎或慢性前列腺炎等方面的治疗。

家人协助。老人容易漏服药，家人的及时提醒和帮助非常重要。卧床不起的老人，服药时应扶着坐起或调整为半卧位，让患者饮水送药，帮助药物下行入胃，避免药物残留。若药物没到肠胃，不仅影响疗效还可能刺激食道，引起咳嗽或局部炎症，严重的甚至损伤食道壁。

注意营养。多数老人体内的蛋白质比例较低，加之疾病、消瘦、贫血等原因，会影响药物疗效。因此，需注重营养选择与搭配，做到饮食均衡。

多药同服，至少间隔半小时。如果需要服用两种药物，两次吃药时间最好间隔半小时，让身体有个代谢时间。

定期复查。长期用药或本身有肝脏疾病的老人，需特别提防药物性肝损伤，按照医生要求定期复查肝肾功能。▲