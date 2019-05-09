避免5个"久"健康又长寿 百岁老人的养生经

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

避免五个“久”，健康又长寿

要想健康长寿，需坚持正确的生活方式。在日常生活中一定要避免5个“久”，即：久行、久立、久坐、久卧、久视。

勿久行。有的老人认为多走路对身体有益，经常“暴走”上万步，其实这并不科学，还可能造成关节损伤。对老人来说，每天步行三四千步比较合适，速度不宜过快。如果累了，要及时停下休息。

勿久立。老人站立时间过长，对腿部血液循环不利，还可能造成静脉曲张。尤其是有“三高”的老人，站久了可能导致脑供血不足，诱发中风。建议老人一次站立时间不要超过20分钟，每天睡觉前尽量泡泡脚。

勿久坐。有的老人喜欢看电视、下棋等，不知不觉就坐了很长时间。久坐会让骨骼活动的力度和频率大大减退，使骨质疏松的进程加快。久坐还会使颈部肌肉和颈椎长时间处于固定位置，导致头痛及颈椎病。老年朋友不妨每坐半小时就站起来活动3~5分钟。

勿久卧。很多老人血液循环不好，久卧易导致皮肤发红和溃烂。躺的时间过久，还有肌肉萎缩、便秘的风险。如果是由于疾病原因长期卧床，需注意防褥疮，可使用气垫床垫，这种床垫让身体局部受压面积变大，使血液流通顺畅，因此比棉花褥子的透气性好。

勿久视。老人用眼过度，会出现视线模糊、眼睛干涩、视神经受损、黄斑病变等情况。因此，看电视、看书都不能过久，每20分钟就要转移一下视线，或暂时闭一下眼，过5秒钟再睁眼。日常生活中，最好经常眨眨眼，让眼肌得到锻炼；还可转动眼球，向上、下、左、右等方向来回看。老人平时也可以泡点菊花枸杞茶来清肝明目。【详细】

拉筋、读报、弹琴、熬营养粥……百岁刘奶奶的快乐养生经

今年103岁的刘炽昌老人是重庆江津人。老奶奶不仅弹得一手好琴，而且还会反手拉筋，身子柔软如小孩。

反手拉筋身体健。眼前的刘奶奶身材瘦小，但很精神，皮肤也很白净，脸上没有老年斑。刘奶奶每天早上6点钟准时起床，洗漱干净后，就开始站在窗前锻炼。她先是扭转腰部，接着一前一后的摆动双手，然后再按顺时针和逆时针方向双手轮圈。预热10分钟后，刘奶奶慢慢把右手反转，然后扭手贴向自己的后颈窝，身子依然保持直立，没有因为手的反转而出现弯曲。站在旁边的我不禁为刘奶奶捏一把汗，可是，她做完了右手，接着换左手又做了五次。

做完反手拉筋，刘奶奶双腿直立，弓身双手摸自己的脚尖，如此反复数次，锻炼完后的刘奶奶脸不红，气不喘。

刘奶奶说：“长期拉筋可以袪除身上的病痛，达到强身健体的效果。做的时候应该循序渐进，量力而行，不能盲目地去锻炼。我50岁开始做拉筋锻炼，一天从一个动作开始练，慢慢地几十年下来，才可以使身体和手柔软，进而达到锻炼目的。”

弹琴看报心情好。刘奶奶退休前是一名老师，多年的工作，养成了爱读书看报的习惯。她家书柜里堆放着上百种报纸杂志，有的甚至已经泛黄老旧。刘奶奶说：“我喜欢看报，家里每年都会订。”通常，刘奶奶会一边放音乐，一边看报。她说：“听音乐，可以使我大脑的思维活跃；而看书读报，能使我增长新的知识。”

刘奶奶走到屋角掀开电子琴上盖着的布，微笑着说：“为了欢迎你们的到来，我弹一曲《梅花三弄》。”说完，她双手轻快灵活在键盘上跳跃着，优美动听的歌曲如流水般淌出来。

刘奶奶说：“每天弹弹琴，再加上看报陶冶情操，能够使人心情愉快，预防大脑衰老，提高记忆力，对身体有益。”

清热安神莲子粥。每天一日三餐，刘奶奶都是自己动手做饭、定时开餐。由于牙齿不好，她把饭煮得很烂，她最爱把鸡蛋、瘦肉、豆腐，还有当季的蔬菜，比如丝瓜、西红柿、冬瓜、南瓜等与饭放在一起煮，几十年都如此，她觉得这样煮饭既好吃又容易消化。

而早餐，刘奶奶喜欢熬煮莲子粥——将莲子、粳米、红枣洗净后，放进高压锅里熬煮。刘奶奶介绍说：“莲子性平、味甘、补脾益肾；红枣性平、味甘，可补益脾胃；粳米中含有丰富的蛋白质，所含人体必需的氨基酸也比较全面，还含有脂肪、钙磷、铁及B族维生素等多种营养成分。这几味食材组合在一起，能够清热、安神、强心，经常吃，对身体有好处。”这一道普通的组合粥，今天换成咸的，明天又放些白糖，刘奶奶吃了几十年，都没有觉得腻过。

刘奶奶的生活虽然平淡，但养生质量却很高。所以，才让她健康长寿，越活越精神。【详细】

十种食物防血栓

预防血栓形成，除了遵医嘱用药外，还可通过一些药食同源的食材来预防。

1.姜黄和生姜。姜黄含有的姜黄素，不仅有一定抗凝作用，还能抗炎。生姜中含有的天然水杨酸盐，具有一些抗栓作用。

2.辣椒。辣椒中也含水盐酸，能起到一定抗栓效果。

3.杏仁、葵花籽油、葵花籽。这类食物均含有丰富的维生素E，维生素E有一定的保护血管作用。要注意的是，服用抗凝药时，应避免大量服用维生素E，以防增加出血风险。

4.大蒜。大蒜不仅具有天然的抗菌作用，还有一定的抗血栓活性。因此，美国家庭医生学会建议，计划手术前7~10天应避免大量进食大蒜。

5.肉桂。肉桂含有的香豆素具有一定抗凝作用，但长期食用肉桂或会伤肝。

6. 银杏。银杏在中国、欧美都比较常见。有研究显示，银杏提取物与可溶栓的链激酶有点像。

7.葡萄籽提取物。葡萄籽提取物具有一定抗氧化作用，也能抗凝。所以，美国国家补充和综合健康中心建议，血液病患者、服用抗凝药患者以及即将手术者不应服用葡萄籽提取物。

8.当归。当归含有香豆素，具有延迟凝血时间的作用。

9.白菊花。这种植物具有抑制血小板活性的作用，可降低凝血功能。

10.菠萝蛋白酶。菠萝蛋白酶是从菠萝中提取的酶，具有稀释血液、分解血凝块及减少凝血形成等作用。此外，菠萝蛋白酶还具有一定抗炎作用。【详细】

午后小憩 提升幸福感

英国一项研究显示，午后小憩不仅能消除困乏、保持清醒，还能提升幸福感。研究人员理查德·怀斯曼教授说，“先前研究显示，少于30 分钟的午睡能让你注意力更集中、效率更高、创造性更强，而新发现显示，你也会因为小睡一会儿而变得更快乐”，效果优于不午睡或者长时间午睡。

赫特福德郡大学研究人员调查了1000多人的午睡习惯，发现与不午睡或者长时间午睡的人相比，小憩不足半小时的人更快乐。午后小憩的调查对象中，66%感觉快乐；长睡的调查对象中，56%感觉快乐；而不午休的调查对象中，60%觉得快乐。此外，在快乐程度满分为5分的评分中，小睡者平均得分3.67分，高于不午睡者的3.52分和长时间午休者的3.44分。【详细】

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