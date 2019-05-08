哈特瑞姆：打造心脏病终生照护体系 为患者提供终身慢病管理

“没有国家多点执业的政策，就没有医生集团。解放医生生产力后，医生集团也要‘反哺’社会，才能实现可持续发展。未来，一心想着钻空子赚大钱的医生集团，肯定首先会被淘汰，而以实实在在看病为主的医生集团才会长期存在下去。”哈特瑞姆心脏医生集团创始人、北京朝阳医院心脏中心刘兴鹏在日前举办行的“心脏病终身照护研讨会暨哈特瑞姆心脏医生集团成立四周年媒体沙龙”上如是说。

他进一步表示，哈特瑞姆心脏医生集团四年来的发展心得可总结为4个字——守正出奇。即从2015年5月哈特瑞姆成立后，始终“守正”以服务心脏病病人为主线，并“出奇”创新多种心脏病病人需要、现有医疗体制内尚无法实现的尝试。

四年的体会和收获：心脏病终生照护体系

“‘心脏病终生照护体系’是哈特瑞姆在四年实践中的体会和收获，也是未来我们为之奋斗的终极目标。”会上，刘兴鹏就集团在心脏病患者管理方面的坚持与收获向与会者做了分享。

哈特瑞姆心脏医生集团创始人、北京朝阳医院心脏中心刘兴鹏

刘兴鹏指出，心脏作为人体最重要的器官，在不同年龄段，电路（心律失常疾病）、水管（冠脉疾病）、门窗（瓣膜病）等都可能出问题。一个心脏病病人，需要一支终身服务的团队去跟踪照护和管理。这个医护团队中每个人不是“铁路警察各管一段”，而是最广泛的“统一战线”。更重要的是，通过管理一个病人，改变一个家庭的健康意识，长期坚持，将成为预防心血管慢病的重要突破口。

刘兴鹏介绍，随着国家对心血管慢病领域的重视及医生多点执业、医生集团等相关政策的开放，医生集团作为医疗新兴力量，在医改及疾病管理中的探索日渐受到各方瞩目。成立四年来，哈特瑞姆的医生和运营团队共拥有160余人，合作覆盖华北、华东、西南、西北等地区的18家医院，举办学术、培训、义诊活动累计300余场，随访管理心脏病患者1.5万余人，宣传覆盖基层医生及民众10万余人。

“医生和患者是一辈子的关系，绝不是‘一锤子买卖’。因为这不仅是对心脏病诊疗规律的基本尊重，还是遏制过度医疗的一项重要举措，更是改善全民心血管健康的尝试。我国14亿人口中，心血管类疾病患者接近3亿，只能通过预防为主的措施改善全民心血管健康。想让普通人改掉大鱼大肉、高盐饮食、吸烟等影响心血管健康的不良生活方式很难，但我们可以通过改变一位心脏病患者的生活方式，进而改善其全家的生活方式来产生效果。也就是说，一位患者位于心血管疾病预防的下游，通过改变一个人，进而改变一家人，实际上就等于做了预防上游的工作。如果真的能把这件事踏踏实实做好了，就会带来整个社会的质变。”刘兴鹏进一步表示。

终极目标：为心脏病患者提供终身慢病管理

“哈特瑞姆心脏医生集团打造的心脏病患者终身照护，并不是什么创新的医疗理念，也不是需要额外回报的稀缺服务，只是想把当下医疗环节中缺失的一环补回来。”北京朝阳医院心脏中心副主任医师、哈特瑞姆心脏医生集团联合创始人、患者管理项目负责人田颖在介绍心脏病患者终身照护项目时表示。

北京朝阳医院心脏中心副主任医师、哈特瑞姆心脏医生集团联合创始人、患者管理项目负责人田颖

在田颖看来，患者住院可能只有一周，但医患之间的强联系可能会持续一辈子。目前，越来越多的医生和医疗机构开始重视患者随访，但大多数局限于术后患者。田颖指出，哈特瑞姆终身照护理念是从患者就诊前开始，一直延伸到一生。

田颖介绍，“心脏病终身照护是从第一次就诊开始的，首先是在医院内，通过心脏科医生团队进行协同诊疗模式，治疗出院后，院外通过专家指导、随访护士来主导，实现心脏慢病管理模式。”她指出，很多患者是在网上咨询过并且预约了门诊。在来门诊就医之前，随访护士就会详细指导患者怎么乘车来院，带什么证件材料，告诉患者医院附近哪个酒店经济又好住;住院期间，所有医护人员持续提供个性化的疾病科普教育，随时随地都在患教;出院之后，患者有任何疑问也能通过随访护士找到专家咨询，无论问题是否与住院期间的疾病相关。

“我在朝阳医院心脏中心做了心脏病患者随访的数据统计，超过1000个房颤射频消融的患者，至今只有7人失访，其他人都保持了很好的联系和沟通，随访护士都能了解他们的身体变化，及时指导他们用药。还有一项对712例房颤患者22个月的随访研究显示，采用专业随访护士组的心血管死亡率为1.10%，显著低于常规随诊组的3.90%。患者自己也许感觉不到，但很多潜在的脑梗、心梗就在这样的管理中被我们的医护人员消灭在了萌芽状态。”田颖说。

2019年初，哈特瑞姆免费试点投放了一批智能手环，可以提醒患者按时吃药、一键咨询随访护士、接收语音科普。与市面上的其他医疗可穿戴装备不同的是，通过手环可以指导用户怎么去做，让患者得到有效反馈，从而有效管理心血管危险因素。

田颖表示，“未来，我们还将尝试更多科技创新与医疗的结合。希望能开放一个入口，让更多哈特瑞姆体系外的心脏病患者加入进来，接受患者管理。”

“心脏病终生照护体系”及“哈特瑞姆心脏学院”发布仪式

过去4年中，哈特瑞姆心脏医生集团坚持让优质医疗资源下沉，2018年成功试点“心脏病不出县”，甚至“心脏病不出镇”。研讨会上，哈特瑞姆医生集团CEO、北京医院施海峰与相关合作医院代表就这一主题做了深入交流。山东德州陵城区人民医院院长李丰新、河北燕达医院·哈特瑞姆心脏中心主任谭琛、慈林医院·哈特瑞姆心脏中心主任李莉、石家庄长城医院·哈特瑞姆心脏中心主任胡福莉应邀出席，针对医生集团如何真正做到优质医疗资源下沉、县级医院在分级诊疗中的困惑、基层医院如何建立医患信任等热点话题展开交流，并对集团“心脏病不出县”的成功案例做了现场分享。哈特瑞姆心血管风险评估与干预项目负责人、北京同仁医院王吉云，苏州明基医院·哈特瑞姆心脏中心张麟，北京朝阳医院陈汝明护士长等多位相关专家以“心脏病领域慢病管理模式的探索”为主题展开了讨论，从医生、护士、基层医院、媒体观察的多个维度交换了意见。此外，现场还举行了“哈特瑞姆患者管理项目”和“哈特瑞姆心脏学院”发布仪式。