专家：因未得到有效治疗 女性心脏病患者的死亡率高于男性

【环球网综合报道】俄新社8月9日报道，由英国利兹大学和瑞典卡罗林斯卡学院学者组成的国际专家小组研究表明，女性心脏病患者死亡率高于男性患者死亡率的原因在于女性患者往往得不到有效的治疗。该项研究结果发表在《Journal of the American Heart Association》医学杂志上。

医学专家分析了18万多名心脏病患者的病理数据后得出结论称, 女性心脏病患者死亡率高于男性患者死亡率的原因在于女性心脏病患者被治疗的方式不同于男性。例如，罹患STEMI(ST段抬高心肌梗死)这种最致命的心脏疾病的女性患者接受到的必要的治疗方法，如心脏搭桥、心脏支架等的概率要比男性患者接受到的概率低34%。

此外，女性患者对他汀类药物治疗的采用率要比男性患者低24%，要知道他汀类药物治疗能够有效防止二次发病。甚至，女性患者对阿斯匹林的使用率也比男性低16%，阿斯匹林能有效防止血栓的形成。

由此可见，若是女性心脏病患者能够得到有效的医疗救治，那么女性心脏病的死亡率将会大幅减小。

研究小组专家Chris Gale称，上述现象存在的原因在于性别歧视和医生对于 “典型患者”的错误理解。他说：“当我们说到心脏病患者时，通常脑海中浮现的都是大腹便便、患有糖尿病并且吸烟的中年男性。”

Chris Gale还指出，他和他的专家团队的研究成果对改善女性心脏病患者的治疗处境大有裨益。毋庸置疑，女性与男性一样，同样需要及时有效的心脏病治疗。(邹海月 赵会芳 朱佩)