牙好身体就好！中年掉牙，留神心脏病

口腔健康与身体健康息息相关，甚至可以预测心脏病。根据美国一项研究，中年时失去两颗以上牙齿，患冠心病的风险升高。

该研究由美国新奥尔良杜兰大学和哈佛大学公共卫生学院联合组织开展。为考察掉牙对健康状况的影响，研究人员收集并分析了近6.1万名45~69岁男女的健康数据，这些参与者均无心脏疾病。结果显示，研究开始时拥有25~32颗牙齿的人中，在研究期间掉牙两颗以上的人患上心血管疾病的几率比那些没有掉牙或只有1颗牙齿脱落的人高23%。在考虑了饮食质量、体育活动、体重和其他心血管疾病的风险因素后，这一关系仍然存在。此外，研究开始时牙齿数量就少于17颗的人比拥有正常牙齿数量的人患心血管疾病的可能性要高出25%。研究成果于美国心脏协会年会上公开发布。

此前有专家研究认为，口腔中的病菌感染可进入血液，导致血管内发炎，这一过程同心脏病存在关联。研究参与者、杜兰大学流行病学教授陆琦（音译）表示，考虑到牙齿损失可能是未来心血管疾病发生的征兆，成年人加倍注重保持口腔健康尤为重要。（林 帆）