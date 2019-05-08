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饭后散步有助养生 如何走最科学？

美国北卡罗来纳州立大学社会医学院公共健康医学系客座教授  闫  爽

2019年05月08日16:30 来源：人民网-生命时报

　　饭后散步有助于腹部肌肉收缩，促进肠胃蠕动，刺激副交感神经，缓解压力。但走得太快、太久反而容易伤身，饭后散步关键在于放松。

　　速度越慢越好，不超过半小时。清代养生名家曹庭栋在《老老恒言》中说道：“饭后食物停胃，必缓行数百步，散其气以输于脾，则磨胃而易腐化。”缓慢散步有助于食物消化吸收。吃太饱时，一定要起身慢步走动，避免食物堆积在胃部，造成肠胃不适。

　　如果走得太快，动作过于剧烈，血液会从肠胃往四肢流动，气血减少，不利于消化。建议散步速度以90步/分钟最为理想，约每秒走1~2步即可。散步时间以10~30分钟为宜，不用太久。

　　避免边走边聊天。散步会让气聚集体内，可以养气。但许多老人喜欢边走边跟人聊天，或打电话，容易让气散掉，也会流失津液（口水）。老人可以一边走，一边顺时针轻揉腹部上方的中脘穴，能够促进循环、助消化，如果吃得太撑，可先休息一下再按摩。

　　下列状况，饭后先休息再散步。心肺、脾胃功能差、体虚的老人，建议先休息半小时再散步。若患有心绞痛、低血压、胃下垂，走路易喘、身体虚弱无力者，应避免吃得过饱，饭后先休息30分钟再散步，才不会造成身体不适。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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