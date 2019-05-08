国际卵巢癌日：“暖巢行动”情暖人间

5月8日“国际卵巢癌日”，中国妇女发展基金会（以下简称“妇基会”）在京举行“暖巢行动”总结发布会，回顾过去一年来在全国开展的卵巢癌公益科普及患者援助项目所取得的成果，并公布受助患者名单。

卵巢癌是女性生殖系统中最常见的恶性肿瘤之一，致死率高居女性恶性肿瘤榜首。由于缺乏早期特异性症状和有效的筛查手段，七成患者在首次确诊时已是晚期，五年生存率不足40%，因此卵巢癌也被称为“沉默杀手”。卵巢癌极易复发，近70%的患者会在1-2年内复发，甚至多次复发，令患者备受折磨。且长期的治疗也为每一个卵巢癌患者的家庭造成沉重的负担。

2018年5月8日，妇基会联合多方力量共同启动“暖巢行动”并设立卵巢癌专项基金，持续开展卵巢癌疾病科普、公益援助、患者及公众教育等系列活动，增强全社会对该疾病及患者群体的关注。

妇基会秘书长张建岷表示，这一年来，我们基于卵巢癌患者的实际需求，汇聚社会力量，以多种形式为我们的患者带来温暖，帮助她们减轻经济负担，重拾对生命的希望，积极治疗、积极生活。同时开展一系列面向大众的科普教育活动，以提高大众对于卵巢癌的疾病认知，加强防癌抗癌观念，也呼吁公众给予患者更多关心、关爱，增加她们对抗癌症的信心。

中国医学科学院肿瘤医院妇瘤科主任、北京协和医学院妇产科学系副主任、博士生导师吴令英表示，过去的三十年来，卵巢癌的治疗一直缺乏进展，是妇瘤科医生的“头号难题”。近年来，随着创新靶向药物的上市、基因检测技术的提升，都为卵巢癌的精准诊疗带来新的曙光。卵巢癌需要长期治疗，这为患者和家庭带来沉重的经济负担。希望在“暖巢行动”的帮助下，减轻她们的经济和生活压力，帮助患者坚持治疗，改善生活质量。

此次患者援助项目于4月15日正式在觅健平台发起，旨在帮助经济困难的卵巢癌患者及其家庭。赵金英作为此次援助项目的患者代表分享了自己在“暖巢行动”基金的帮助下努力抗癌、坚持治疗、积极生活的点滴经历，对来自社会各界的关怀表达了感激之情，同时也呼吁卵巢癌靶向药物能够尽快纳入医保，惠及更多患者。